Eliza Iliescu, studentă la două facultăți de renume. Mama sa nu își permite să plătească taxele de studiu: „Vom lua și un credit”

Adrian Iliescu, desemnată ca fiind femeia care a devenit mamă la cea mai înaintată vârstă din lume, are mari motive de mândre. Fiica sa, Eliza, a terminat anul acesta liceul ca șefă de promoție, a obținut cea mai mare medie la bacalaureat, iar acum tânăra își dorește să urmeze două facultăți în paralel.

Eliza a dat dovadă de foarte multă ambiție și determinare. Cea mai mare dorință a sa este să poată urma cele două facultăți la care s-a înscris. Pentru moment, mama sa nu dispune de suma necesară pentru a plăti taxa facultății, însă este hotărâtă să facă tot ceea ce-i stă în putință să îi ofere fiicei sale această șansă. Adriana Iliescu este fost profesor universitar de literatura română și, de-a lungul timpului, a scris mai multe povești pentru copii. Acum își dorește să-i ofere fiicei sale ocazia să urmeze studiile la două facultăți în același timp, așa cum își dorește.

„Sunt bucuroasă că Eliza a reușit la două facultăți cu profil uman. O să facă ambele facultăți, normal, ce are? Sunt două Universități diferite din București. O să se deplaseze cu taxi și astfel o să ajungă de la una la alta"

Eliza s-a înscris la Facultate de Litere și la Facultate de Filosofie. Mama sa, în vârstă de 84 de ani, i-a promis fiicei sale că se va strădui să facă rost de bani pentru a-i plăti studiile, chiar dacă acest lucru ar însemna să facă un credit.

„Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea! Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față! Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Nu dau amănunte, însă una peste alta nu e vorba decât despre o pensie amărâtă. Ne-am gospodărit cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, a mai spus Adriana Iliescu potrivit aceleiași surse menționate anterior.