Eliza Natanticu a spus de ce l-a refuzat pe Cosmin când a cerut-o de soție: “Era să înghit inelul” | EXCLUSIV

Eliza Natanticu a vorbit cu sinceritate despre povestea de iubire cu soțul său, Cosmin Natanticu. Prezentă în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Eliza a dezvăluit că prima întâlnire cu cel care avea să îi fie partener de viață a fost una ”planificată” de o prietenă apropiată.

La început, nu l-a plăcut pe Natanticu, dar apoi, la următoarea întâlnire, i s-a părut că el era exact omul care o completa, ba chiar oglinda ei. Poate tocmai de aceea, s-au mutat împreună la o săptămână după ce s-au cunoscut. Eliza a povestit și felul în care, peste câțiva ani buni, a fost cerută de soție de Natanticu, surprinzător sau nu, în cele mai neobișnuite feluri, de la a o enerva pe o barcă până la a pune inelul de logodnă într-o folie de bomboană sau într-un shot de tequila.

Eliza Natanticu l-a refuzat pe Cosmin la o cerere în căsătorie

Eliza și Cosmin Natanticu au o poveste nebună și frumoasă de dragoste. Vedeta nu a spus DA din prima cerere în căsătorie, ci l-a mai ținut pe jar. Iată întreaga poveste șidacă a fost mulțumită de nuntă.

"Eram într-o vacanță și la un moment dat m-am enervat. El avea inelul în buzunar și credea că mă impresioanează. Cu siguranță nu o să uit cererea asta atipică. M-a marcat momenul ăsta. L-am refuzat atunci. A doua oară mi-a pus inelul într-un ambalaj de bomboană. Era să îl arunc. A treia oară mi-a pus inelul într-un shot de tequila, era să îl înghit. Atunci am zis DA și gata, că am zis că mă omoară. Nunta a fost superbă, mai mult de atât nu se putea pentru mine." , a declarat Eliza Natanticu, la WOWnews.

Cum a slăbit Eliza Natanticu?

Eliza Natanticu a reușit să dea jos câteva kilograme. Actrița s-a îndrăgostit de mțncarea sănătoasă și programul bine stabilit al meselor.

„Am învățat să iubesc să mănânc sănătos, să fac alegerile alimentate corecte încât să evit balonarea, care pentru mine era o mare problemă. Am învățat să iubesc și sportul și practic să mă iubesc pe mine. Sigur că toate aceste schimbări durează până ajungi să le implementezi cu adevărat pe corpul tău, însă atunci când faci schimbarea, începi să vezi magia. Din aprilie și până acum am reușit să slăbesc sănătos 5 kilograme, fără eforturi: având 5 mese pe zi, 3 principale și 2 gustări. Până acum am încercat tot felul de diete. Am făcut și fasting și nimic nu a funcționat a la long. Dragoș, instructorul meu, mi-a înțeles stilul de viața și mi-a făcut dieta pe stilul meu”, a mărturisit Eliza Natanticu pentru click.ro.

