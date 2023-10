Ella de la „Puterea dragostei” a ajuns la spital. Ce se întâmplă în aceste momente cu tatăl ei? Imagini cu bruneta în lacrimi, în fața unității medicale | EXCLUSIV

In articol:

Ella a trecut printr-o perioadă foarte dificilă de când mama sa a plecat din această lume. Problemele de sănătate din familia sa nu s-au terminat, tatăl fiind acum cel vizat. Astăzi a fost o zi foarte importantă pentru fosta concurentă de la Puterea „Dragostei”, pentru că tatăl ei a fost supus unei intervenții chirurgicale la stomac.

Bărbatul suferă de diabet, însă problemele de sănătate i s-au agravat după ce soția sa a decedat în urmă cu un an. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru WOWbiz, Ella, foarte emoționată, dar, în același timp, plină de speranță cu lucrurile vor decurge bine, a mărturisit că și-a pus toată încrederea în medicul care s-a ocupat exemplar de tatăl ei până în acest moment și că are credința că Dumnezeu o va ajuta pe ea și pe tatăl ei să depășească această cumpănă.

Aflată în fața clinicii private unde tatăl ei a fost supus intervenției chirurgicale, cu lacrimi în ochi, ne-a vorbit despre emoțiile care o încearcă în aceste momente, dar și despre cum reușește să facă față gândurilor și presiunii care apasă pe umerii ei. Ella este încrezătoare că Dumnezeu va pune lucrurile în ordine în viața ei, din toate punctele de vedere.

Ella a rămas capul familiei

După ce mama sa a decedat, Ella a simțit o și mai mare presiune care a fost pusă pe umerii săi. Ea este cea care își întreține familia, inclusiv pe tatăl său, măcinat de o boală grea. Pusă în fața unei asemenea responsabilități, a încercat pe cât posibil să nu se dea bătută, chiar dacă provocările au fost la tot pasul.

Speră ca operația la care a fost supus tatăl său să fie un real succes, pentru a se bucura cât mai mult de părintele său.

„Din păcate, da, eu am rămas stâlpul familiei, și atât pentru tatăl meu, cât, de multe ori, și pentru mătușile mele, și pentru verișoara mea. Toată lumea sună la mine, am nevoie de aia... dar da, am rămas și sper să rămân lucidă și coerentă și puternică până la final, pentru că asta este menirea mea. Eu a spus, inclusiv aseară, parcă ma venit pe lume într-o perioadă în care nu mi-aș fi dorit să vin, parcă ne-am născut pe telefoane, nu mai ținem cont de cel de lângă noi, stai cu partenerul două-trei minute, după aceea din nu pe telefon și iarăși pe telefon... uităm de noi, uităm să ne bucurăm de lucrurile mici.”, a spus Ella, într-un interviu recent, în emisiunea „Online Story”, prezentată de Cornelia Ionescu.

