Ella de la Puterea Dragostei a încercat să-i mai dea o șansă lui Jador! A realizat ulterior că nu mai are sentimente pentru el: ”Nu pot sta lângă un asemenea bărbat”

In articol:

Ella de la Puterea Dragostei a fost prezentă în emisiunea ”Detectorul de minciuni”, moderată de Oana Radu, unde a spus lucrurilor pe nume! Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D a povestit pe larg cum s-a desfășurat relația ei controversată cu Jador, dar și cum a realizat că nu este bărbatul potrivit pentru ea.

Citeste si: Ella de la Puterea Dragostei a fost însărcinată, însă a pierdut copilul după ce l-a prins pe iubitul ei în timp ce o înșela! Mărturisiri în premieră: ”M-am umplut de sânge, a fost foarte dureros”

Ella Tina regretă acum anumite reacții de-ale ei din timpul emisiunii Puterea Dragostei, acolo unde ea și Jador au fost destul de apropiați. Mai mult decât atât, bruneta susține că Jador nu a avut sentimente pentru ea, așa cum a avut ea pentru el.

Citeste si: Vladimir Putin, decizie de ultimă oră legată de gazele naturale din Europa! Ce se întâmpla cu Gazprom..- bzi.ro

” La un moment dat a avut sentimente. Dar a jucat foarte mult, din păcate. E NU 70%. Eu pentru el, din păcate, DA. Sunt momente când mă uit la emisiunile trecute (Puterea Dragostei) și-mi este rușine de un anumit comportament, pentru că nu o să înțeleagă nimeni cum m-am îndrăgostit de el, cum am ales să pun suflet pentru el, dar fiind acolo și trecând prin anumite situații, m-am îndrăgostit. Uite așa am pus sentimente și am avut anumite reacții de care-mi e rușine. Nu m-a atras faptul că era celebru. La momentul respectiv, nu era. Eu nu eram înainte cunoscută, dar am mers în anumite cercuri cu persoane cunoscute și celebre și au pus ochii pe mine. Dacă era, mă uitam la unul cu de toate, să zic așa”, a spus Ella Tina, în emisiunea moderată de Oana Radu.

Ella si Jador

Ella de la Puterea Dragostei, întâlnire cu Jador

Ella Tina s-a revăzut cu Jador, după mult timp, la un restaurant. Acesta a invitat-o să ia masa împreună, iar ea a ieșit în speranța că-i va mai da o șansă. Totuși, atunci a fost momentul când aceasta a realizat că nu mai are sentimente pentru el.

Citeste si: EXCLUSIV! David Andrei și iubita lui, în premieră, în platoul WOWbiz! Cum s-au implicat Mona și Seba în relația lor? "Sunt foarte geloasă"

” M-a căutat Jador după ce am ieșit din casa Puterea Dragostei. M-a căutat inclusiv după ce a venit dintr-o altă emisiune, inclusiv după când eram cu fostul meu iubit. Ultima dată eram în cunoaștere cu fostul meu iubit, eram cu mătușa mea și m-a sunat să mergem să mâncăm o ciorbă. Am mers într-un restaurant și atunci eu am realizat că eu nu am sentimente pentru el. Si am zis că nu pot sta lângă un asemenea bărbat. Am ieșit să mai dau o șansă, că am ascultat de anumite persoane, prietene care ne cunoșteau pe amândoi”, a spus Ella de la Puterea Dragostei, în emisiunea prezentată de Oana Radu.