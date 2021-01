Ella de la Puterea Dragostei s-a logodit! Anunțul a fost făcut chiar de ea: ”Să ne fie într-un ceas bun”

ian 29, 2021 Autor: Cristina Ionela

Ella de la Puterea Dragostei a fost una dintre cele mai iubite și apreciate concurente ale sezonului doi Puterea Dragostei. Bruneta a ajuns până în Marea Finală, însă n-a reușit să câștige. Totuși, bruneta s-a ales cu foarte mulți susținători, dar și prieteni din competiția fenomen de la Kanal D.

După o relație eșuată cu Jador, pare că fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a găsit, în sfârșit, fericirea în brațele altui bărbat!

Frumoasa brunetă are o nouă relație, iar recent, într-un clip postat pe contul de TikTok, le-a arătat fanilor și cum arată noul partener de viață. Pasiunea dintre cei doi este amețitoare, iar bărbatul nu a mai rezistat și a sărutat-o cu patos pe fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”.

„Chiar e ok, nu mă aşteptam nici eu. E un tip tare mişto. Sunt liberă şi pot să fac ce vreau, să mă văd cu cine vreau. E un băiat cu care am şi colaborat. E un băiat ce pare din altă epocă, are altă educaţie. Ne simţim tare bine împreună”,a mărturisit Ella de la Puterea Dragostei cu puțin timp în urmă.

Ella de la Puterea Dragostei s-a logodit

Finalista sezonului doi Puterea Dragostei a anunțat, joi seara, într-un clip postat pe Instagram că s-a logodit.

Bruneta a ieșit în oraș cu Ana Maria Lintaru, fosta concurentă a sezonului doi Puterea Dragostei, iar vestea cea mare a fost dată chiar de Ella Tina.

”Ana, nu spui că te-ai logodit și tu? Ți-e rușine?”, îi spune Ella Anei de la Puterea Dragostei.

”Să fie de bine, să fie într-un ceas bun! Să ne fie într-un ceas bun”, spune Ella Tina.

”M-am rușinat”, adaugă Ana Maria Lintaru.