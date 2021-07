Ella, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, anunț îngrijorător: „Am primit o veste rea de dimineață...”

In articol:

Ella a fost una dintre cele mai îndrăgite și urmărite concurente de la Puterea Dragostei. Ea s-a bucurat de multă atenție din partea fanilor și după ce a părăsit show-ul. Bruneta ține mai tot timpul legătura cu comunitatea ei prin intermediul rețelelor de socializare și nu trece o zi fără să nu posteze ceva.

Este tot timpul în contact cu fanii ei și îi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei.

Ultimele InstaStory-uri pe care le-a postat i-a cam băgat în sperieți pe internauți. Aceasta a avut de făcut un anunț care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Se pare că Ella nu trece printr-o perioadă tocmai bună. Iată despre ce este vorba.

Ella traversează o perioadă grea. Anunțul făcut de fosta concurentă de la Puterea Dragostei pe rețelele de socializare

Focoasa brunetă le-a transmis un mesaj fanilor de pe Instagram care i-a cam lăsat cu gura căscat.

Dacă în umă cu câteva ore, Ella le răspundea internauților la toate întrebările, acum aceasta le-a mărturisit că nu mai poate să o facă, căci are o zi destul de grea și a primit și o veste foarte proastă. Mai mult, tânăra pare că mai are un pic și izbucnește în plâns, fiind vizibil afectată.

De asemenea, ea a ținut să le mulțumească internauților pentru toată grija și mesajele frumoase, de încurajare și și-a cerut iertare căci în perioada următoare nu va mai fi atât de activă pe rețelele de socializare. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei nu a dat, însă, detalii și despre ceea ce se întâmplă în aceste momente în viața ei, dar cu siguranță când se va simți pregătită să împărtășească tot ce are pe suflet, o va face.

„Dargii mei, am primit extrem de multe intrebari de la voi. Dar, din pacat, am o zi foarte proasta si nu sunt in stare sa va raspund la nicio intrebare. Am primit o veste destul de rea de dimineata si nu mai sunt in stare sa va raspund. Imi cer mii de scuze. Va multumesc ca sunteti interesati de tot ceea ce fac eu, multumesc pentru tot ceea ce faceti voi pentru mine si sa nu ma criticati daca nu voi fi chiar atat de activa pe cat treuia sa fiu”, a spus Ella pe rețelele de socializare.