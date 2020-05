Ella si Jador, dialog halucinant la TV. Ce acuze i-a adus fostul iubit

In articol:

Ella și Jador au dat cartile pe fata, in emisiunea Puterea dragostei . Vorbele fostului iubit au lovit-o pe concurenta direct in inima. Jador a numit relatia cu Ella drept "pasagera", iar Ella i-a spus sa nu o mai caute niciodata. Dialogul dintre cei doi a fost unul dureros pentru Ella.

Jador: Te-am sunat sa vad ce faci. Daca esti bine. Sa vezi ce barbat ai pierdut.

Ella: Am pierdut un baietel, nu un baiat.

Livian: Straluceste cand te vede

Jador: Ii dau valoare

Ella: Esti badaran in continuare

Andreea Pirui: Am prins o intr-o zi cu tricoul tau

Ella: Andreea, sa i transmiti mesajul ala

Andreea Pirui: I-am zis de atunci. El zice doar ce vrea. De ce ne-ai sunat asa insistent? Pe mine si pe Marius?

Jador: Stiam ca a intrat fata asta in depresie.

Ella: Tu m-ai sunat de pe telefonul lui Robert. Si ai vazut ca sunt bine.

Jador: Daa, erai bine. Fix tutankamon.

Andreea Pirui: Tu nu poti sa vorbesti serios?

Jador: Ba da, vorbesc serios acum

Andreea Pirui: Mai simti ceva pentru ea?

Jador: Simt un fior in...

Ella: Hai sa va spun eu oficial ce a zis? "O iubesc, dar a plecat in Turcia"

Jador: Daca era o relatie serioasa, eu as fi stat in ea. Daca era o relatie serioasa. Daca e o relatie pasagera, ne vedem din cand in cand.

Ella: Nu mai arunca pe mine. Nu incerca sa dai iar in mine. Nu ma mai atinge ce spui.

Jador: De ce ai plecat atunci?

Ella: Pentru ca ai gresit mult. Daca eu am fost pentru tine o relatie pasagera? Nu ma mai suna niciodata.

Andreea Pirui: Ea s-a suparat pentru ca ai spus ca este o relație pasagera.

Jador: Dar eu nu sunt suparat ca ea a plecat? Tu m-ai inselat.

Ella: Eu? Poate tu?

Jador: Spune ce ai facut si tu.

Ella: Mi-a scris un medic si atat. Tu tu conceptiile tale. Dar n-am facut nimic.

Jador: Ai iesit cu Alex la mall.

Jador, declaratie incredibila despre sarutul cu Ligi

Marius: Cine saruta mai bine? Ligi sau Ella?

Jador: Amandoua. Au ambele acid.

Marius: Si nu numai.

Ella: Acum simt doar durere.