Ella Tina, imagini îngrijorătoare de pe patul de spital! Fanii nu știu ce se întâmplă cu tânăra

Ella Tina este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, ținându-i la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu ei atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că bruneta a postat o filmare pe InstaStory, unde apare pe un pat de spital. De asemenea, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” nu a mers singură, ci însoțită de o prietenă, iar alături de videoclip, aceasta a scris și mesajul ”Mereu alături de mine”, referindu-se la amica sa.

Totuși, Ella Tina nu a precizat care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă și pentru care a ajuns la spital, însă cel mai probabil, vedeta va reveni cu detalii pentru fanii ei, atunci când se va simți mai bine.

Ella Tina s-a confruntat cu probleme de sănătate și în urmă cu câteva săptămâni

De asemenea, Ella Tina a trecut prin momente de cumpănă și în urmă cu câteva săptămâni, atunci când s-a confruntat cu alte probleme de sănătate. La momentul respectiv, tânăra a precizat că a avut o durere de stomac ce a durat 3 zile, ajungând în cele din urmă la spital, punând atunci totul pe baza stresului.

Tot atunci, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” le-a cerut chiar și ajutorul fanilor ei, rugându-i să îi dea câteva soluții pentru vindecare.

„Nu știu ce se întâmplă cu mine, dar de trei zile am o durere de stomac. Nu știu ce se întâmplă! Cred că am făcut o criză stomacală, am fost și la spital. Cred că de la stres, dar dacă aveți ceva leacuri băbești, orice, vreau toate variantele. Nu am dormit toată noaptea și încă persistă durerea asta de stomac, cumva mă arde…e ceva groaznic”, a spus bruneta pe contul său de socializare.