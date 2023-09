Ella Tina, momente de coșmar din cauza problemelor de sănătate ale părinților: "Când cineva voia să mă lovească, o făcea prin mama". Cum se simte tatăl vedetei | EXCLUSIV

In articol:

Ella Tina traversează o perioadă plină de provocări. Frumoasa brunetă și-a adus tatăl la București, pentru mai multe investigații medicale.

La scurt timp după ce mama vedetei a murit, tatăl ei riscă să-i fie tăiate picioarele, din pricina unor complicații.

Sinceră așa cum i-a obișnuit pe fanii din mediul online, frumoasa brunetă a povestit totul în mediul online. Vedeta le-a spus internauților că rezultatele analizelor nu au fost atât de bune pe cât se așteptau, iar acum așteaptă să vadă ce spun medicii despre diagnosticul părintelui său.

De-a lungul timpului, familia frumoasei brunete a fost încercată în repetate rânduri de probleme de sănătate. În emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu, Ella a dezvăluit că încă de mică a dat nas în nas cu afecțiunile care i-au îngenunchiat familia.

Cum se înțelege Ella Tina cu tatăl său

Frumoasa brunetă are o relație extrem de specială cu tatăl.

După ce mama ei s-a stins din viață, el a rămas singura persoana cu care poate discuta toate problemele ce țin de familie. Ella nu a vrut niciodată să își îngrijoreze familia așa că de multe ori preferă să fie stâlpul și femeia puternică din casă, încercând să-l protejeze pe tatăl său.

"Acum s-au întărit oarecum relațiile, deși nu am avut cea mai apropiată relație cu el. Fără să vreau, a rămas unica persoana cu care mai vorbesc problemele mai de familie. Cu toate astea, sunt zile în care poate nu mă simt bine și nici nu îl sun dacă nu îmi este bine.

De exemplu, prietenul meu cel mai bun s-a apropiat foarte mult de tata și de multe ori îi spun să nu îi spună tatălui meu ce probleme îi mai povestesc eu că am. Vreau ca tatăl meu să știe că sunt bine, nu vreau să îmi îngrijorez familia, niciodată nu am făcut-o.

Chiar dacă eu poate eram rău, niciodată nu am vrut să îmi îngrijorez familia, mama și așa mai departe. Am învățat să fiu un om puternic încă de când eram mică pentru că am avut foarte multe responsabilități", a mărturisit ea, la WOWnews.

Ella de la Puterea Dragostei, detalii despre starea de sănătate a tatălui său

Recent, vedeta i-a îngrijorat pe fanii din mediul online, atunci când i-a anunțat că l-a adus pe tatăl său la București, tocmai pentru a merge de urgență la medic. Frumoasa brunetă a povestit totul la WOWnews și a explicat în detaliu ce i s-a întâmplat bărbatului.

"Nu se simte bine, el avea mai multe afecțiuni, dintre care cea mai primordială era cea cu diabetul. Din păcate, a avansat, s-a ajuns la insulină și la o artrită destul de gravă. Picioarele nu-i mai funcționează, nu mai este bine.

Nici sângele nu mai circulă bine și ne este frică să nu i se taie picioarele și acum am vorbit cu niște medici pe care să îi pot aduce în București, să vedem ce putem face. Am o responsabilitate foarte mare", a mai povestit Ella Tina.

Ella, momente de coșmar din cauza problemelor de sănătate ale părinților săi

Vedeta nu a avut deloc o viață ușoară. Ella a dezvăluit că s-a maturizat foarte devreme, iar problemele de sănătate ale părinților au fost unul dintre motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru.

Vedeta a făcut dezvăluiri cutremurătoare și a povestit faptul că inclusiv în copilărie a avut de suferit din cauza problemelor de sănătate ale mamei sale, copiii din școală încercând adesea să o rănească jignind-o pe femeia care i-a dat viață.

"Un copil este traumatizat. La vârsta de cinci ani când eram eu un copil și o vedeam pe mama cum suferea și se lupta cu boala pe care o avea la sân, mastita aceea, când era sânul plin de infecție, eu nu înțelegeam ce se întâmplă și toată lumea se mira. A fost o traumă atunci.

Pe parcursul anilor, în școală, gimnaziu și așa mai departe sufeream pentru că copiii erau răutăcioși și îmi spuneau că mama mea e chioară. Tot timpul când cineva voia să mă lovească, mă lovea prin mama. Traumele acestea din copilărie îți transformă ceva în tine și te maturizezi fără să vrei.

Apoi a venit boala tatălui, apoi eu nu m-am simțit bine și după aceea iar boala mamei. A fost o perioadă foarte grea", a mărturisit Ella Tina, la WOWnews.