Ella Tina, primele declarații după ce a fost operată: „Muream de durere” Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat bruneta?

În urmă cu mai bine de o săptămână, Ella Tina și-a îngrijorat fanii din online, deloc puțini la număr, cu imaginile publicate pe rețelele de socializare.

La acea vreme, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, de obicei foarte activă pe Instagram, acolo unde împărtășește totul cu cei care o admiră, fie că le dă vești bune sau mai puțin plăcute, i-a anunțat pe toți că a ajuns la spital.

Ella Tina s-a operat la rinichi

Bruneta nu a oferit atunci prea multe detalii despre ce se întâmplă cu ea, lăsând pe toată lume în incertitudine, însă a specificat că prietena ei cea mai bună îi este aproape în acele momente grele.

Acum, însă, la câteva zile distanță de când a ajuns pe mâna medicilor, fosta iubită a lui Jador a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Tânăra spune că de la o răceală foarte puternică a ajuns să aibă probleme la rinichi. Mai exact, a fost operate pentru a i se scoate o piatră de la rinichi.

Totul, spune fosta concurentă de la Kanal D, a decurs cum trebuie, operația s-a realizat folosind o tehnică modernă, iar ea este bine acum.

”Am avut o problemă de sănătate, nu știu dacă să zic că gravă sau nu, am avut piatră la rinichi, o răceală mai puternică. Mi s-a rezolvat problema, am fost operată la rinichi, a fost mai degrabă o operație cu raze, cu laser, de aia nici n-am vrut să vorbesc că nici nu știu exact, să nu zic greșit”, a spus Ella Tina , conform Spynews.

Ella Tina, primele declarații după ce a fost operată [Sursa foto: Instagram ]

În urma celor întâmplate, Ella Tina spune că nu mai putea amâna intervenția, oricât și-ar fi dorit acest lucru, situația fiind foarte gravă.

Dar și pentru că deja durerile ajunseseră să fie insuportabile și să o țintuiască la pat. Acum se luptă doar cu ceea ce presupune perioada post-operatorie, dar se arată foarte încrezătoare în forțele proprii și în viitor.

”Știu că am avut piatră la rinichi, am stat o săptămână și ceva la pat că muream de durere și așa mai departe, trebuia să se găsească cauza. Până la urmă m-au operat, acum nu sunt recuperată total, am dureri, sunt pe tratament”, a mai spus Ella Tina.