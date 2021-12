Elon Musk este „Persoana anului 2021”, titlu acordat de revista Time

In articol:

Elon Musk, cunoscut ca CEO-ul Tesla și SpaceX, a fost desemnat de revista Time „Persoana anului 2021”.

Miliardarul Elon Musk, fondator al companiilor Tesla și SpaceX, a primit titlul de „Persoana anului 2021” și a fost descris de cei de la revista Time ca fiind o persoană v izionară și rebelă. Acesta a devenit cunoscut în 2002, când Space X, companie pe care o deține, a trimis, cu ajutorul unei rachete, primul vehicul comercial pe Stația Spațială Internațională.

Elon Musk este al doilea cel mai bogat om, pe primul loc aflându-se fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și este asociat în prezent cu Tesla Motors, dar și cu alte companii pe care le deține, având o avere estimată la 151 miliarde de dolari.

Primul titlul acordat de revista Time a fost în 1927 și reprezintă persoana care a avut o influență mare asupra ştirilor din anul respectiv.

Anul trecut, titlul de „Persoana anului 2020” a fost ajuns la Joe Biden și Kamala Harris, iar în 2019 la adolescenta activistă Greta Thunberg.

Revista Time a acordat și titlu de „Eroii anului din 2021” cercetătorilor Katalin Karikó, Barney S. Graham, Kizzmekia Corbett și Drew Weissman, patru oameni de știință care au lucrat la dezvoltarea vaccinurilor împotriva COVID-19.

The vaccines work with a magnificence that only highlights how far science has come—and how far behind society remains in recognizing and accepting what is now possible #TIMEPOY