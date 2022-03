Elon Musk sare din nou în ajutorul Ucrainei! Ce i-a promis miliardarul lui Volodimir Zelenski

In articol:

Volodimir Zelenski și Elon Musk au vorbit recent, iar în urma discuției pe care au purtat-o cei doi, CEO-ul SpaceX a promis că Ucraina va primi antene Starlink suplimentare pentru a ajuta orașele ce au fost distruse de bombardamentele armatei ruse, fără acces la internet, potrivit CNN.

De precizat este că, miliardarul s-a ținut și de prima promisiune făcută Ucrainei, atunci când Elon Musk a declarat public că va aduce terminale SpaceX Starlink în Ucraina, iar la doar 48 de ore după ce CEO-ul a spus acest lucru, țara care se află în aceste momente într-un război cu Rusia a și primit echipamentele promise.

După ce în urmă cu câteva zile, Elon Musk a trimis un lot de terminale ce pot fi utilizate pentru a accesa serviciul de internet prin satelit Starlink al SpaceX, recent, miliardarul a anunțat că va sprijini Ucraina cu un nou lot de echipamente de acest fel, pentru a ajuta orașele fără acces la internet.

Așadar, duminică dimineață, 6 martie, Zelenski a anunțat că a vorbit cu Elon Musk și a transmis acest lucru pe pagina personală de Twitter, acolo unde a declarat: „Îi sunt recunoscător pentru că a sprijinit Ucraina cu cuvinte și fapte. Săptămâna viitoare vom primi un alt lot de sisteme Starlink pentru orașele distruse” .

De asemenea, în finalul discuției, Zelenski l-a invitat pe miliardar în Ucraina, după terminarea războiului inițiat de Rusia.

Zelenskyy invited Musk to #Ukraine after the war pic.twitter.com/t8IhfVs4O4