Elvira Deatcu a dat-o de gol pe Andreea Esca! Cum se comportă vedeta, când nu se află la pupitrul știrilor: „În orice moment mai trist”

In articol:

Pe Elvira Deatcu și Andreea Esca le cunoaște toată lumea, însă nu multă lume știe că între ele există o legătură strânsă. Celebra actriță a vorbit de curând despre prezentatoarea de știri și a dezvăluit cum se comportă, de fapt, aceasta atunci când nu se află în fața reflectoarelor.

Elvira Deatcu a descris-o pe Andreea Esca

Actrița și celebra prezentatoare de știri s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani și s-au împrietenit rapid. Recent, Elvira Deatcu a vorbit despre Andreea Esca, la adresa căreia a avut doar cuvinte de laudă. Potrivit vedetei, atunci când știrista nu se află la pupitru, în fața camerelor de filmat, persoana serioasă care le prezintă românilor întâmplări dintre cele mai serioase, se transformă într-una extrem de amuzantă și de distractivă și reușește să îi facă pe oameni să se simtă mai bine atunci când aceștia se află într-un impas. Mai mult, cele două au o legătură foarte strânsă și, de fiecare dată când se întâlnesc, discută despre orice lucru, de la cum este pentru fiecare dintre ele viața de mamă până la relațiile amoroase prin care au trecut de-a lungul vieții.

Citește și: Maia Morgenstern a făcut mărturisiri emoționante despre viața ei! Celebra actriță a suferit enorm în copilărie din cauza lipsurilor materiale: „Îmi doream tot felul de chestii”

„Nu am spus nimic, am dansat! Ne-am întâlnit pe ring. Ea e mare dansatoare și te absoarbe cu energia ei molipsitoare! E extrem de tonică, eu o ador! Are un umor special, îmi place foarte tare. E foarte tonică, nebună în cel mai frumos sens al cuvântului. Te acaparează cu energia ei. Ne-am întâlnit mai mult pe ringul de dans! Vorbim despre copii, despre relații. Ea e foarte pozitivă! Îmi face bine să mă întâlnesc cu Andreea pentru că în orice moment mai trist, mai depresiv, mai amărât, energia ei te scoate! Da! (n.r. secretul ei e optimismul) Și e forever young!”, a declarat Elvira Deatcu pentru Ego.ro.

Citeste si: Helmut Duckadam, legenda vie a sportului rege, duminica aceasta la “40 de întrebări cu Denise Rifai”- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

Citește și: ”Când am aflat că sunt însărcinată” Andreea Esca, dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta. Știrista a împărtășit cu toată lumea marea sa bucurie

Elvira Deatcu și Andreea Esca [Sursa foto: Instagram]

Elvira Deatcu și-a petrecut copilăria la țară

De curând, Elvira Deatcu a depănat amintiri și a povestit cum își petrecerea vacanțele, pe vremea când era copil. Actrița a mărturisit că de fiecare dată merge la bunici, în mediul rural, acolo îi ajuta pe aceștia la treburile gospodărești.

Deși a recunoscut că nu erau treburi, ușoare, vedeta își amintește cu drag de acea perioadă de viața ei și chiar a dezvăluit că nu a fost deloc un copil liniștit, ba din contră, era foarte energică și deseori se lovea destul de grav atunci când se juca.

Citeste si: „Ieri am avut un incident destul de neplăcut, dar nu sunt pregătită încă să vorbesc.” Ce i s-a întâmplat Ioanei Ginghină, la puțin timp după nuntă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții actorul Michael Gambon, celebru pentru rolul Dumbledore din filmele Harry Potter- radioimpuls.ro

Citește și: „Nu prea sunt afectată” Adela Popescu n-a reacționat în niciun fel, după ce și-a văzut copiii așa! Ce au făcut cei mici, după ce au fost lăsați la grădiniță?!

„Bunicile ne puneau la muncă, eu am mers la cules de cartofi, am mers la strâns de fân. Doamne ferește cât e de greu, am mers la cules de poame… Poamele la Bistrița sunt prunele, pentru că ai mei bunici aveau o livadă și noi participam la aceste munci, adică nu mergeam numai la tolăneală. Am fost destul de băiețoasă, am avut multe coate, picioare, metatarsiene rupte de-a lungul timpului, cucuie, cusută în cap, rasă, de toate, am făcut multe nefăcute”, a povestit Elvira Deatcu pentru Playtech.ro.