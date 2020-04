Un tânăr de 28 de ani din Râmnicu Sărar a fost prins de poliție după ce a postat un filmuleț cu el instigând la nerespectarea regulilor existente în starea de urgență creată de coronavirus, notează ziarul buzoian ”Opinia”. ”În urma imaginilor aparute in spatiul public in care utilizatorul unei retele de socializare a creat un clip live in care apare insotit de o alta persoana in timp ce se deplasau pe jos, pe o strada in municipiul Rimnicu Sarat, indemnnand vizualizatorii sa nu se supuna reglementarilor actuale privind circulatia persoanelor, politistii s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari. Politistii au stabilit ca protagonistii sunt doi tineri ramniceni, de 22, respectiv 28 de ani, care au realizat si postat videoclipul in data de 1 aprilie. In cazul tanarului de 22 de ani au fost demarate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de instigare publica, fapta prevazuta si pedepsita de art. 368 din Codul Penal, cercetarile fiind continuate sub coordonarea Parchetului”, notează sursa citată.

Tot publicația buzoiană amintește și pedeapsa primită de tânărul de 28 de ani, care se prezintă drept ”Elvis” în mediile de socializare, fotografiindu-se la bordul unor mașini de fițe. ”Politistii au stabilit și ca ramniceanul de 28 de ani, care se recomanda pe reteaua de socializare ca "Elvis al tau Elvis", s-ar fi intors recent din Franta, context in care in cazul sau era instituita obligatia izolarii la domiciliu. Avand in vedere ca acesta a fost depistat pe strada, iar in clipul video postat pe reteaua de socializare incalca in mod vadit masura autoizolarii, politistii l-au sanctionat contraventional pentru nerespectarea prevederilor ordonantelor militare. Totodata, a fost informata autoritatea competenta in vederea plasarii acestuia in regim de carantina institutionalizata pentru o perioada de 14 zile”, susține opiniabuzau.ro.