Ema Karter l-a dat de gol pe Cristian Marinescu: „Mi-a scris că vrea să facem filme împreună” | EXCLUSIV

Ema Karter a.k.a. Miruna Milu este invitată în emisiunea “Nimerești sau răspunzi”, unde Cassandra provoacă interlocutorii să se joace cu ea: nimerești și bagi mingea în coșul de baschet sau răspunzi la una din întrebările ei.

Trebuie să spunem că întrebările nu sunt unele comode, iar dacă invitatul nu are noroc să bage mingea în coș, atunci nu va avea nicio șansă să nu răspundă. Ema ne-a surprins prin talentul ei de a da la coș, dar chiar și cu noroc sau fără, aceasta a făcut dezvăluiri picante.

Ema Karter l-a dat de gol pe Marinescu

Ema Karter a dezvăluit ce fel de mesaje îi trimite Marinescu. Se pare că acesta ar vrea să se implice și el în industria filmelor pentru adulți, împreună cu blondina. Ema a povestit tot.

„Mi-a dat mesaj Cristian Marinescu, dacă vrea să fac filme cu el. Mi-a zis că stă bine. De multe ori a făcut asta. Îmi dădea mesaje pe Instagram și apoi le ștergea. Pe tiktok mi-a ai dat. Eu nu vreau să mă bag cu români, mi s-a luat de români, că ăștia se laudă. La fizic cum arată el, nu arată ca Johny Sins. E greu să ajungi ca el, e cel mai bun din industrie. Eu cu Marinescu ne salutăm, dar cam atât. Față în față nu mi-a propus.”, a mărturisit Ema Karter, la WOWnews.

Ema Karter, adevărul despre infidelitatea lui Yamato Zaharia

Ema Karter a avut o poveste de iubire complicată cu Yamato Zaharia, acuzându-l în repetate rânduri de infidelitate. În cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”, blondina a dezvăluit cât de mult a plâns și suferit din cauza luptătorului.

"Am plâns de multe ori. Ultima oară am plâns acum un an și jumătate. Plâng rar, dar bine. Plâng vreo săptămână, după îmi trece. Nu mă închid în casă pentru un bărbat niciodată. Plâng, sunt supărată, 3, 4, 5 zile, o săptămână și după îmi trece. Când sunt supărată nu am chef de nimic. Am plâns după fostul meu iubit. Mă înșela și plângeam. Atunci când eram cu el plângeam cam în fiecare săptămână, că îl prindeam. Yamato Zaharia e fostul meu iubit. Când eram împreună mă înșela mereu. Eu îl prindeam, plângeam, îl iertam. Îmi spunea că nu o să mai facă, după aia iar îl prindeam și tot așa. Când i-am prins telefonul, m-am speriat. Relația noastră a durat patru ani. Au fost și momente frumoase.", a declarat Ema Karter.

