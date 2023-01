Ema Uta, adevărul despre relația cu Alex Bodi. Motivul pentru care ajung de multe ori la despărțire: "E un ciclu perfect normal. Mi s-a părut mie"

In articol:

După o perioadă în care relația lor a fost tensionată, Ema Uta și Alex Bodi și-a mai dat o șansă.

Celebrul make-up artist și iubitul ei au hotărât să treacă peste micile neînțelegeri și să înceapă anul 2023 fără resentimente. Acum, la scurt timp după ce s-au afișat din nou împreună, blondina a făcut și primele declarații despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de afacerist. Iată de la ce pornesc certurile între ei, de cele mai multe ori.

Citește și: Ema Uta a vorbit despre căsătorie și copil, după zvonurile despărțirii de Alex Bodi: „Nu ai să mă vezi pe mine spunând că eu nu aș ierta”

Motivul pentru care Ema Uta și Alex Bodi pun de cele mai multe ori capăt relației: "De la nimicuri, mi s-a părut mie că a vorbit mai așa"

Ca în orice cuplu, și între Ema Uta și Alex Bodi intervin de multe ori neînțelegerile. Blondina susține că ea și afaceristul ajung să se certe uneori de la lucruri mărunte, dar reușesc să treacă repede peste toate problemele: "Toată lumea se ceartă, toată lumea se împacă, este ceva absolut normal(...) Întâmplarea face că atunci când noi ne certăm, cam trebuie să știe toată lumea, dar asta nu trebuie să reprezinte o tragedie, o dramă.

Toată lumea se împacă până când își continuă viața împreună, ori se despart. E un ciclu perfect normal. De la nimicuri. Mi s-a părut mie că ai vorbit mai așa, mi s-a părut că ai avut un ton mai așa, numai păreri." , a declarat Ema Uta, potrivit antenastars.ro.

Citeste si: Theo Rose, probleme de sănătate după ce s-a întors de la concertul de Anul Nou- kfetele.ro

Citeste si: Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul sărmanilor! Ce este bine să facă toți creștinii în această zi de sărbătoare!- bzi.ro

Ema Uta [Sursa foto: Instagram]

Cum s-au cunoscut, de fapt, Ema Uta și Alex Bodi?

Ema Uta a vorbit și despre cum s-a înfiripat relația de iubire cu Alex Bodi. Make-up artistul recunoaște că nu a fost vorba de nicio cucerire între ea și afacerist, ci mai degrabă de atracție fizică la început: "Am ieșit cu Lore (n.r. Loredana Groza) la o cântare de-a ei și acolo era și el la restaurant și mi-a dat un mesaj pe Instagram și asta a fost. Eu nu prea sunt o fată care se lasă cucerită.

Citește și: Așa se răsfață Alex Bodi, de când s-a împăcat cu iubita: "Stau liniștit, au fost prea multe petreceri"| EXCLUSIV

Eu am în minte exact ce vreau, iar dacă eu îl găseam un bărbat atrăgător dinainte, de asta am și răspuns. Altfel, nu îi răspundeam. A fost vorba de atracție fizică de la început. Îl știam, am continuat discuția și am lăsat lucrurile să decurgă într-o întâlnire, pentru că asta am avut în cap. Nu a fost vorba de o cucerire.", a mai povestit Ema Uta.

Alex Bodi [Sursa foto: Instagram]