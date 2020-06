In articol:

La scurt timp de la terminarea finalei Survivor România a explodat bomba în showbiz! Între Emanuel Neagu și Elena Ionescu ar exista o legătură mai puternică decât una de prietenie între doi foști concurenți din Republica Dominicană.

Citeste si: Mama lui Iancu Sterp vinde turma de vaci a familiei! Câți bani cere doamna Geta pe cele 20 de vaci de lapte, juninci, viței și un taur!

Citeste si: Iancu Sterp și-a amenințat iubita că o va părăsi: „Bărbaţii sunt mai loiali unei echipe de fotbal decât unei femei”

Citeste si: Mama lui Iancu Sterp spune adevărul despre relația băiatului ei cu Emy Alupei ”Este alegerea lui...”

Ca totul să se lege pentru amatorii de cancan-uri, după Finala Survivor România, Elena Ionescu și-a făcut bagajul și a plecat la munte. Nu singură, ci alături de foști concurenți, cu care s-a distrat și a făcut deja câteva live-uri pentru Instagram. Până să ajungă însă la destinație, frumoasa femeie s-a întâlnit cu Emanuel, iar revederea lor a fost filmată de Lola Crudu, care a surprins îmbrățișarea dintre ei, chiar în momentul în care bruneta a făcut și o glumă și a vrut să-l sărute pe războinic, care a și zâmbit timid.

Am tot făcut pași mărunți, am încercat, mai ales de la unificarea echipelor”

De aici, din nou fel de fel de scenarii! Poate tocmai de aceea, războinicul a ținut să vorbească pe marginea acestui subiect! În premieră pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mxtă”, el a răspuns întrebării de pe buzele tuturor fanilor Survivor România. Emanuel s-a îndrăgostit cu adevărat de Elena Ionescu sau nu? ”Este o femeie specială, minunată, îmi place mult, mult de ea. Însă, sunt mai timid și nu știu cum să abordez lucrurile. Atunci când ești atras de cineva, spui anumite glume, care speri la un moment dat să poată ajunge la sufletul persoanei căreia îi sunt adresate. Așa am făcut eu cu Elena la Survivor, încercam să mă apropii de ea...Îmi amintesc că eram cu Cristi, care o plăcea pe Asiana, și încercam să stau și eu mai mult cu Elena. Am tot făcut pași mărunți, am încercat, mai ales de la unificarea echipelor să stau în preajma ei în tabără, să fiu mereu acolo. Chiar și acum, la terminarea show-ului. Totuși, suntem doar prieteni deocamdată, nu este nimic între noi de alt gen, vreau ca toată lumea să știe care este realitatea„, a declarat Emanuel Neagu.

ste un băiat minunat, un om frumos din toate punctele de vedere”

Elena Ionescu a vorbit și ea despre relația cu Emanuel Neagu, însă în alți termeni! ”Este un băiat minunat, un om frumos din toate punctele de vedere. Așa l-am văzut eu la Survivor România și sper ca și de acum încolo să fie tot la fel. Mi-a plăcut acolo de el, ca persoană, și din acest motiv, am dezvoltat și o legătură specială după competiție. Însă, nu se pune problema de mai mult decât o prietenie sinceră. E diferență de vârstă…Eu și acolo, în Dominicană, le spuneam la toți…”copiii mei!”. Nu, exclus! Suntem prieteni buni și sper că întotdeauna va fi așa”, a declarat faimoasa la emisiunea ”Ștafeta mixtă!”