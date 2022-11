Emi de la Noaptea Târziu, amintiri din adolescență! Cântărețul s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate: „Și când nu mai pot, mai pot puțin”

In articol:

Toată lumea îl cunoaște pe Emi. Împreună cu cei doi colegi ai săi, Cuza și Cucu, cei trei cântăreți au înființat trupa Noaptea Târziu.

Băieții fac parodii de mult timp, în care abordează anumite probleme sociale sau subiecte de actualitate într-o manieră amuzantă.

Emi a vorbit deschis despre afecțiunile cu care s-a confruntat de-a lungul timpului. [Sursa foto: Instagram]

Emi, adolescență umbrită de atacuri de panică

Chiar dacă Emi este o persoană foarte amuzantă și carismatică, care aduce mereu buna dispoziție cu el în locurile în care ajunge, acest lucru nu înseamnă că artistul nu a avut parte și de momente dificile în viață.

Vedeta a mărturisit că cu ani în urmă, când era în perioada adolescenței, acesta s-a confruntat cu o afecțiune care nu i-a dat pace o lungă perioadă de timp.

Este vorba despre atacurile de panică, o problemă de sănătate pe care artistul spune că a moștenit-o. Acesta spune că odată cu vârsta, a reușit să controleze atacurile de panică și să trăiască cu ele.

În trecut însă, acestea îi dădeau serioase bătăi de cap, astfel încât a fost nevoit să ia tratament pentru această afecțiune.

„Și când nu mai pot, mai pot puțin. Ce să fac? Am tras de mine. Am avut niște atacuri de panică când eram mai mic, am fost și pe tratament, dar nu are treabă asta cu partea de oboseală și clacat din punct de vedere a muncii și oboselii. Țin minte că fix de majoratul meu m-am apucat să beau două paharele de șampanie și m-am îmbătat, apoi am fost foarte bine 4-5 ani, până am început să fac abuzurile astea de oboseală, de muncă. Am momente de cele mai multe ori să fac de la oboseală. Am învățat să le controlez cumva. Îmi dau seama de atacuri de panică și încerc să fac tot felul de pași în care să stopez. N-am ce să repar, eu cred că este genetic de la mama. Așa a fost să fie”, a mărturisit Emi pentru spynews.ro.