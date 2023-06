Emi de la Noaptea Târziu și soția sa, Mădălina, și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu! Au apărut deja primele imagini din ziua cea mare!

In articol:

Este o zi cu mari emoții pentru Emi de la Noaptea Târziu și soția sa, Mădălina. Cei doi îndrăgostiți și-au unit destinele, astăzi, în fața lui Dumnezeu, iar în urmă cu doar câteva zile au spus „DA!” în fața ofițerului stării civile.

De la fericitul eveniment nu puteau lipsi nici colegii săi de trupă, dar și familiile, prietenii apropiați și nașii, Eliza și Cosmin Natanticu.

Pe rețelele de socializare au apărut deja primele imagini cu fericitul cuplu, iar cei doi arată minunat în cea mai importantă zi din viața lor.

Emi de la Noaptea Târziu și soția sa, Mădălina, se căsătoresc

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de trei ani, iar acum a venit momentul mult așteptat. Și-au jurat iubire veșnică și sunt pregătiți să înceapă împreună un nou capitol din viața lor.

Emi și Mădălina au strălucit în ziua cea mare. Mădălina a ales să îmbrace o rochie albă, accesorizată cu pietricele, care îi pune în evidență corpul demn de invidiat. De asemenea, buchetul de mireasă a fost compus din bujori albi. Emi a optat pentru un costum negru, extrem de elegant.

S-au completat perfect și au arătat minunat împreună.

Mai mult decât atât, colegul său de trupă, Cuza, a publicat deja pe rețelele de socializare mai multe imagini de la nunta celor doi. Emi și Mădălina par vizibil emoționați, dar extrem de fericiți și nerăbdători să-și înceapă viața împreună.

Citeste si: Regula strictă pe care invitații vor trebui să o respecte la nunta artistei Maria Constantin și a lui Robert Stoica: „Toată lumea trebuie”- kanald.ro

Citeste si: A fost prins criminalul din Berceni. Bărbatul se află în Olanda- stirileprotv.ro

Citește și: „S-a spus DA” Emi de la Noaptea Târziu s-a căsătorit cu logodnica sa, Mădălina! Cine le-a fost alături în cea mai importantă zi din viața lor

Citește și: Emi de la "Noaptea Târziu", pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă. El și viitoarea lui soție au stabilit deja cine vor fi nașii: “Am două perechi”

Eliza și Cosmin Natanticu, fericiți să fie nași

Emi și Mădălina au o relație frumoasă de prietenie cu soții Natanticu, tocmai de aceea și-au dorit extrem de mult ca cei doi să le fie alături în ziua cea mare. Fără doar și poate, Eliza și Cosmin au acceptat să le fie nași, iar astăzi au simțit pe pielea lor cele mai mari emoții, dar și o mare bucurie.

Citeste si: „La fel i s-a întâmplat.” Stephan Pelger a vorbit în urmă cu două luni despre depresia cu care se confrunta Răzvan Ciobanu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 iunie 2023. Ce sărbătoare este duminică?- stirilekanald.ro

Citeste si: Schema neașteptată pe care a vrut să o facă soțul Danei Roba pentru a scăpa de ani grei de închisoare. Nimeni nu se aștepta la asta- radioimpuls.ro

„Suntem bucuroși și emoționați pentru fini. A fost dorința Mădălinei ca noi să îi cununăm și noi am fost împreună la momentul cererii în căsătorie, și eu am izbucnit în lacrimi, pentru că așa sunt eu, emotivă, și mi s-a părut frumos. Cumva eu am propus să le fim nași.”, au declarat Eliza și Cosmin Natanticu, potrivit antenastars.ro.

Emi de la Noaptea Târziu și Mădălina s-au căsătorit religios [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Soția lui Cosmin Natanticu, adevăratul motiv pentru care nu a rămas însărcinată, după 13 ani de relație. Actrița își dorește să devină mamă: „În el văd un tătic de nota zece”