Cu câteva luni înainte să moară, Emi Pian a mai intrat într-o belea cu un alt clan interlop, tot din cauza banilor pe care-i dădea la barbut. În luna ianuarie, Emi și fratele lui, Ciprian, au fost acuzați de Nat, cunoscut ca apropiat al grupării Sadoveanu, că i-au ”făcut cheie” fiului său de 18 ani.

Mai precis, Nat i-a acuzat pe cei doi că l-au invitat la o partidă de barbut doar pentru ca acesta să piardă și să se trezească în situația de a lua bani cu camătă de la ei. Este, practic, metoda cea mai des întâlnită și modul în care Duduienii acționează de mulți ani, sumele împrumutate putând ajunge și la ordinul sutelor de mii de euro.

Nat: ”Veniți la mine dacă vă ține! Eu am palmares, nu sunt boschetar”

Nat s-a enervat cumplit când a auzit că fiul lui s-a împrumutat de la Duduieni, în condițiile în care cele două grupări se considerau prietene ba chiar erau chiar rude. El a intrat într-un live și i-a amenințat pe față pe Duduieni că ”ies morți” dacă se mai întâmplă așa ceva și că nu vor vedea nici un leu din datoria făcută de fiul lui.

”Fac live-ul ăsta în legătură cu fiul meu, cu Maly, un copil de 18 ani. Mă jur, care i-a dat bani sau care i-o mai da de acum bani lu fiu-meu fără să mă sune pe mine, dacă mai vede 25 de bani de la mine și de la familia mea. Cine a dat bani fără să mă sune pe mine, nu vede de la mine nici un ban, 25 de ani lumină. Nimeni, indiferent de șmecherul care ești. Păi ce, eu am murit? Cum îți permiți tu mă, faci manevră pe față, să-i dai bani la jocuri, la un copil de 18 ani? Care ești tu mă, ăla să-i dai bani la jocuri? Și am o rugăminte, opriți orice colaborare cu fiu-meu, să nu ajungă discuția asta la mine. Pe cine mai găsesc că umblă cu fiu-meu și-l mai cheamă la jocuri și în situații de-astea, dacă nu-și mănâncă rușinea de la mine indiferent cine e, dac oi avea scrupule.

Până acum nu m-am implicat, am zis că poate sunt prietenii, dar aici nu mai sunt prietenii, sunt pur și simplu niște manevre... Păi voi faceți manevre la un copil de 18 ani? Faceți mă, manevre cu mine. Dacă aveți putere și vă ține, chemați-mă pe mine la jocuri, păi aveți putere vreodată cu mine, sunteți nebuni la cap?

Păi voi dați în copilul meu să ajungeți la mine? Dacă vreți să ajungeți la mine, veniți mă, foarte frumos, invitați-mă pe mine, luați-vă 500-600.000 și hai să jucăm barbut! Jucăm ce vreți voi! Voi cu copilul meu vă faceți meserie?

Fă-mi cheie mie, dacă ești șmecher! Păi eu am istoric în spate, când făceam noi d-astea voi dormeați pe voi. Eu am palmares în spate, nu sunt boschetar. Am o rugăminte la voi, să nu iasă discuții, să nu iasă morți între noi, opriți-vă, nu-i mai dați nici un ban. Fac moarte pentru copilul meu”, a spus Nat pe live.

Frații lui Emi: ”Ai ceva cu noi, te așteptăm față în față, nu pe Facebook”

Răspunsul nu s-a lăsat așteptat prea mult. Ciprian Pian a intrat și el în live împreună cu alt frate, Grațian și l-au invitat pe Nat să stea de vorbă cu ei față în față.

”Am și eu un anunț de făcut, care faci live și te referi la mine, vino față în față și spune-mi orice vrei tu. Că-mi dai, că nu îmi mai dai, ce vrei tu. Spune-mi în față, nu pe Facebook. Te rog din sufletul meu, care te vezi în stare să-mi iei șapca din cap și să nu mi-o mai dai, să-ți ajute Dumnezeu și Iisus Christos. Văd că avansați așa, v-am lăsat în pace să văd unde ajungeți fiecare. Eu nu mă cert cu nimeni, care ai ceva cu mine sau cu frații mei, te aștept aici.

Mai ales că am avut o discuție și ți-am dat dreptate și toată familia ți-a spus că ai dreptate. Situația e cum e, suntem neamuri și ținem să ne legăm unul de altul. N-aveai voie să mai faci live, că e urât, la vârsta noastră să facem live-uri. Să ne vadă cine?

Noi, toți frații, ți-am vorbit frumos. Eu, personal te-am sunat pe tine și ți-am zis: bă, ai dreptate, fă ce vrei și cu asta am încheiat. Te-ai simțit bine să faci tu live? Și ai dat și duma prin altă parte: Ciprian cu Emi... Nu e frumos...”, au spus Ciprian și Grațian Pian.

Până la urmă, cele două părți s-au împăcat. Nat a stat de vorbă cu Duduienii și au ajuns la concluzia că totul a fost o întâmplare nefericită care trebuie dată uitării.