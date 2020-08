In articol:

Emil Rengle este unul dintre cei mai excentrici artiști de la noi din țară și este recunoscut de lumea întreagă ca fiind un băiat care are mereu o vorbă bună de spus. În comunitatea lui de fani, Emil Rengle îi încurajează pe oameni să fie așa cum vor ei să fie și să nu aplece urechea la toate lucrurile rele care se spun despre ei. Cu toate acestea, Emil Rengle a povestit în cadrul unui vlog de pe Youtube că a avut un moment de cădere când efectiv nu a mai fost el după ce a citit comentariile unei fotografii cu el care devenise virală.

„Anul trecut am participat la un eveniment, la Elle Style Awards, unde am ales să apar ținându-mă de mână cu un alt coregraf celebru și s-a viralizat o poză extrem de mult. Și anume poza în care erau două fete în haine de armată și eu și Antony în rochie. Titlul pozei este „Lumea s-a schimbat”, în română, după care a devenit internațională și pentru prima dată Emil Rengle nu a mai fost pregătit.”, a început Emil Rengle să povestească.

Emil Rengle, despre apariția care a scandalizat internetul. Greșeala care i-a fost fatală

Emil Rengle a spus că a ales să apară pe tocuri și în haine de femei pentru a arăta lumii întregi că noi oamenii am decis care sunt hainele de femei și care sunt cele de bărbați. Artistul a spus că a primit foarte multă încurajare din partea oamenilor, după acea apariție, dar pe de altă parte a fost șocat de reacțiile oameniilor după ce el a avut curajul de a ieși public îmbrăcat diferit față de cum erau obișnuiți.

„Am făcut greșeala efectiv să citesc comentariile toată noaptea. Nu am dormit până dimineața.Și m-au marcat comentarii cu sute de like-uri în care oamenii spuneau `Bă, cum facem să-l omorâm pe băiatul ăsta. Ăsta trebuie prins, omorât, bătut`. Știu că a doua zi dimineață mi-am sunat managerul și i-am spus plângând: `Ajută-mă să mă mut din țară`. Îmi era frică.”

Emil Rengle a spus că și-a revenit după câteva zile, dar fără să-și dea seama a început să se îndoiască de mesajul lui.

Emil Rengle, despre participarea la „America's Got Talent” . De ce a fost un eșec

Emil Rengele a povestit și despre experiența neplăcută pe care a resimțit-o în America, la concursul de talente „America's Got Talent”, când nu a reușit performanța pe care și-o dorea și la care se aștepta. Concursul a urmat imediat după valul de critici pe care l-a primit în online din cauza fotografiei scandaloase. Artistul a plecat să participe la emisiunea din America după ce a câștigat o ediție „Românii au Talent”.

Emil Rengle la „America's Got Talent”

„Deja primind acest hate de la români mi-am dat seama `Doamne, cum o să mă duc eu să reprezint țara care nu mă iubește`. Poate fi numit eșec doar pentru că am luat două x-uri. Eșec este pentru că eu nu mai eram eu acolo. Au făcut oamenii aceia (n.red. echipa din emisia concursului de talente) tot ce au vrut din mine”, a spus Emil Rengle.

Excentricul dansator a spus că și-a pierdut încrederea în oameni după ce a eșuat și avea impresia că toți oamenii îl vor condamna pe stradă

„Alaltăieri m-a strigat de peste drum un domn bătrân și mi-a zis:

-Hei, tu ești băiatul ăla?

Și eram cu un prieten și am zis „Care băiat?”

-Culplul, cuplul acela.

Și m-am enervat și am zis: Care cuplu? Cuplul de homosexuali?

Și el a zis: Cuplul acela faimos de pe Instagram, sunt fanul tău. Și am zis doamne ce l-am judecat pe omul ăla și efectiv nu am știut cum să-mi cer iertare”, a mai povestit Enil Rengle în cadrul vlogului.