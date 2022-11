Emilia Ghinescu a dezvăluit secretul frumuseții sale. La ce a renunțat artista pentru a-și menține silueta?

In articol:

Emilia Ghinescu este un nume răsunător în industria muzicală românească și unul dintre cei mai longevivi artiști, iar pe parcursul carierei sale a lansat un număr foarte mare de piese care au ajuns la sufletul multor români din țară și de peste hotare.

Citește și: Emilia Ghinescu are un trup de invidiat la 43 de ani! Ce face artista pentru a se menține la 49 de kilograme

Secretul frumuseții Emiliei Ghinescu

Emilia Ghinescu este una dintre cele mai frumoase femei din România. Vedeta a dezvăluit care este secretul cu ajutorul căruia se menține mereu tânără și frumoasă. Interpreta de muzică populară pune mare accent pe îngrijirea tenului și îndeamnă toate femeile să se demachieze seara, indiferent dacă au folosit machiaj sau nu.

„Rutină pentru față, cred că orice femeie trebuie să aibă grijă de ea, să se demachieze de fiecare dată de câte ori se pune în pat, indiferent că s-a machiat sau nu. Asta este o regulă! Aud de multe ori: „Da de ce să mă mai demachiez? Pentru că nu mi-am dat cu fond de ten pe față azi'. N-are importanță. Important e ca tenul tău, când te pui în pat, să respire, să fie curat. Tot timpul să te demachiezi, că te speli cu apă, cu un gel anume, cu o soluție anume, important este să te demachiezi.

Eu asta fac în fiecare seară, mai ales în zile cum sunt acum, uite, când sunt la filmări, când trebuie să stau preț de câteva ore cu machiaj pe fața mea. Atunci clar, tenul necesită mai multă îngrijire. Folosesc și creme obișnuite, de zi, de seară.

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Sfântul Andrei 2022? Vei avea noroc la muncă tot anul- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Artista Emilia Ghinescu [Sursa foto: Instagram]

Bineînțeles, am apelat și eu la chirurgie estetică și chiar nu pot să spun că nu sunt adepta lucrurilor ăstora. Făcute cu bun simț și răspundere sunt foarte frumoase și benefice pentru femei ”, a mărturisit Emilia Ghinescu.

Nici intervențiile chirurgicale nu îi sunt străine vedetei. Artista a recunoscut că a apelat la aceste metode de înfrumusețare acum câțiva ani, când și-a injectat în buze acid hialuronic, iar pentru a scăpa de riduri a apelat la botox.

„Ca să nu îmi apară riduri am folosit botoxul. Acid hialuronic în buze nu mi-am mai pus de vreo trei ani și nici nu cred că o să mai am nevoie acum. Dar, în rest, mă consider că la vârsta de 44 de ani cred că arăt foarte bine. Încerc să mă mențin, cam atât”, a mai adăugat artista.

Citește și: Emilia Ghinescu, dezvăluiri cutremurătoare din copilărie! Artista a vorbit despre drama prin care a trecut: „Era nefericirea într-un cuvânt”

Emilia Ghinescu a renunțat la pâine și zahăr

Interpreta de muzică populară a fost mereu o apariție plăcută pentru toată lumea. Blondina a ajuns la greutatea ideală prin eliminarea pâinii și a zahărului. Acum, la 44 de ani, aceasta a ajuns să cântărească 47 de kilograme, greutate pe care nu a mai avut-o de la vârsta de 27 de ani.

„Sunt slabă pentru că mi-am dorit foarte mult să slăbesc, sunt atentă la tot ce mănânc. Nu mănânc pâine de regulă și nu mănânc zahăr. Mănânc foarte puțin, cantitativ foarte puțin. Acum am ajuns la o greutate pe care mi-o doream de foarte mult timp. 47 de kilograme n-am mai avut de când aveam 27 de ani. Dar vreau să mă mențin la greutatea asta”, a declarat Emilia Ghinescu, conform Fanatik.