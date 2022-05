Emilia Ghinescu are un trup de milioane! Ce face artista pentru a se menține în formă: „De patru ori pe săptămână...”

In articol:

Emilia Ghinescu se numără printre cele mai de succes interprete de muzică populară de la noi din țară. Pe lângă faptul că este foarte talentată, artista se mândrește cu un trup tras prin inel. Face eforturi pentru a se menține în această formă, iar mersul la sală e sfânt pentru ea.

Emlia Ghinescu are 43 de ani, însă pare că a reușit cu brio să păcălească trecerea timpului. În cadrul unui interviu, artista a dezvăluit ce obișnuiește să facă pentru a arăta atât de bine.

Emilia Ghinescu, adepta sportului

Emilia Ghinescu este mamă a 3 copii, însă, după felul în care arată, am putea spune că este o puștoaică de 20 de ani. Cea care a ambiționat-o să meargă la sala de fitness de 4 ori pe săptămână este chiar Erica, fiica sa.

„Vin la sală de patru ori pe săptămână și când pot în fiecare zi în afară de sâmbătă și duminică pentru că atunci fac sport la evenimente și vreau să spun că am prins drag pentru că văd rezultate. Erika face sală, dar ea m-a determinat să fac sală pentru că o duceam la sală de trei ori pe săptămână. La indemnul ei am mers la sală și îi mulțumesc din suflet.

Nu am complexe, însă dacă am avut ceva care să nu-mi placă la mine, am remediat lucrul respectiv. Eu am o vorbă, că intru în ''service'', ca să remediez problema. Nu sunt genul de om care să capete vreo frustrare că nu-mi place ceva la mine.”, a declarat Emilia Ghinescu, conform Antena Stars.

Ce operații estetice are Emilia Ghinescu?

Emilia Ghinescu are o singură operație estetică la care a apelat din nevoie. Mai exact, artista a devenit mamă de 3 ori, astfel că bustul ei nu mai avea aceeași fermitatea ca înainte să devină mămică, așa că a recurs la operație de mărire a sânilor.

„Singura operație estetică pe care o am este operația de sâni, argumentarea mamară pentru că este normal, am trei copii. Un băiat de 24 de ani, iar după trei sarcini nu poți să mai arăți cum arătai la 20 de ani. La față n-am nicio operație estetică.”, a mai declarat Emilia Ghinescu.