Emilia Ghinescu și-a schimbat meseria. Cu ce se va ocupa îndrăgita cântăreață de muzică populară

Emilia Ghinescu se poate mândri cu mai multe calități pe care le are. Pe lângă faptul că este una dintre cele mai cunoscute voci din industria muzicii populare, Emilia este pastionată și de psihologie. Artista este absolventă a Facultății de Psihologie, iar pandemia i-a readus plăcerea pentru acest domeniu.

Emilia Ghinescu se vede lucrând în unul dintre cele mai interesante domenii și s-a înscris la un curs pentru a se perfecționa mul mai bine în psihologie. Acum, artista nu se mai axează doar pe muzică și își dorește să devină cu adevărat o expertă. În perioada pandemiei, și-a fructificat cunoștințele și este pregătită să înceapă un nou capitol din viața ei.

Artista este mai ambițioasa ca oricând

Interpreta de muzică populară nu are de când să se oprească așa usor și vrea să se perfecționeze și să evolueze. Este empatică, dar trebuie să învețe să aibă mai multă răbdare, deoarece este unul dintre principalele atuuri pe care trebuie să le aibă un psiholog.

"Eu sunt psiholog cu acte, dar acum m-am înscris la un curs pentru a fi expert. Dacă tot am invatat atat am zis sa pun în practica. Ca sa fii psiholog trebuie sa ai doua atuuri. Sa fii empatic si sa fi un bun ascultător. Eu sunt empatica, mai am de lucru la a fi ascultătoare. Toată existenta noastră ca psihologi învățăm." , a mărturisit Emilia Ghinescu pentru Antena Stars.

Familia a fost mereu alături de ea

Decizia artistei de a începe o carieră ca psiholog a fost susținută de familie, dar mai ales de soțul ei. Pentru artistă, bărbatul de lângă ea reprezintă totul, este cel care a învâțat-o să iubească la cote maxime și a fost alături de aceasta în orice moment al zilei sau al nopții.

Emilia Ghinescu este recunoscătoare pentru familia frumoasă alături de care se mândrește. Arista are doi copii din relația cu primul soț de care a divorțat, iar în urmă cu 10 ani și-a refăcut viața și este mai fericită ca oricând alături de noul ei soț.