Emilia Ghinescu și tatăl fetiței ei, Sebastian Albăstroiu, s-au despărțit după 13 ani de relație. Cei doi nu mai locuiesc împreună: „Nu pot să stau și să mă jelesc acum”

Emilia Ghinescu și partenerul ei și-au spus adio după 13 ani de relație. Vestea, confirmată chiar de către cântăreața de muzică populară, vine la scurt timp după ce au anulat nunta.

Primele declarații ale interpretei, cu privire la motivul separării!

Emilia Ghinescu a confirmat despărțirea de Sebastian Albăstroiu, tatăl fetiței sale

Emilia Ghinescu pare să nu aibă deloc noroc în dragoste. După un mariaj eșuat și mulți ani în care a stat singură, credea că și-a întâlnit iubirea în persoana lui Sebastian Albăstroiu. Și așa a fost. Timp de 13 ani, cei doi au format unul dintre cele mai apreciate cupluri și au reușit să-și întemeieze o familie frumoasă, ba chiar au devenit părinții unei fetițe minunate, acum în vârstă de șapte ani. Aveau planuri de căsătorie, dar totul s-a schimbat în ultima vreme.

Acum, cei doi au anunțat că au decis să pună punct relației. Emilia Ghinescu a dezvăluit că ea și Sebastian nu mai locuiesc împreună.

„Am luat decizia ca pentru o perioadă de timp să luăm o pauză. Acum, eu nu cred în pauze, dar mă rog.

Vom vedea ce va fi!”, a mărturisit cântăreața pentru playtech.ro.

Decizia a șocat pe toată lumea, deoarece blondina spunea în urmă cu ceva timp că vor să se căsătorească. „Am avut o relație de 13 ani, dar se pare că nu se vor mai finaliza planurile.

Eu sunt bine, da, încerc să trec peste și să mergem mai departe. Sunt o femeie de 45 de ani care trebuie să fie asumată și să-și crească copiii.

Am de cântat, am multe evenimente. Nu pot să stau și să mă jelesc acuma. Asta este!”, a adăugat Emilia Ghinescu.

Emilia Ghinescu și iubitul ei erau împreună de 13 ani. [Sursa foto: Facebook]

Mai există șanse de împăcare între Sebastian Albăstroiu și Emilia Ghinescu?!

Întrebată dacă ia în calcul și varianta unei împăcări în viitorul apropiat, Emilia Ghinescu nu a fost radicală, însă a ținut să menționeze că decizia separării a fost luată de comun acord.

„Vreau doar să spun că, la momentul acesta, am căzut de comun acord să ne separăm.

El s-a mutat, de fapt a stat mai mult la București, iar eu am rămas la Pitești. Cred că și distanța a fost o cauză”, a explicat artista.

Interpreta de muzică populară susține că nu există un singur vinovat. „Știi cum e, când doi oameni sunt într-o relație și se ajunge la acest moment, fiecare are partea lui de vină. Nu există un nevinovat și doar un vinovat. Există unul care are vină mai puțină, și unul care are o vină mai mult.

Acum, cine și care dintre noi a purtat mai mult partea de vină, rămâne să-și facă fiecare mea culpa. Eu nu vreau să-mi spăl rufele in public, este tatăl copilului meu, mai ales pentru fiica mea.

Nu este frumos să arunci cu noroi. Și oricât mi-ar fi greșit nu vreau să fac asta, și sper să facă și el la fel. Sunt 13 ani în care am stat împreună, chiar daca nu au fost finalizați cu o căsătorie, au fost ani frumoși.”, a mai spus artista pentru playtech.ro.