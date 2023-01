Emily Burghelea a devenit mamă a doua oară. Blondina a născut un băiețel sănătos, de nota 10: "Faceți cunoștință cu voinicul nostru"

In articol:

Sărbătoare mare în familia lui Emily Burghelea! După ore întregi de așteptare, fosta asistentă TV și-a adus, în sfârșit, băiețelul pe lume.

Emily Burghelea și soțul ei și-au mărit familia

Emily Burghelea radiază de fericire. Fosta asistentă TV și soțul ei și-au cunoscut în sfârșit băiețelul, după o lungă așteptare. Micuțul a venit pe lume vineri, iar proaspeții părinții au fost de-a dreptul copleșiți de emoții: "Cel mai frumos sentiment din lume. Emily Burghelea a creat un om, băiatul nostru! A luat 10 la naștere!", a anunțat soțul lui Emily Burghelea, în mediul online.

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

"Bine ai venit pe lume, sufletul meu! Ai așteptat să ajungă tati ca să o țină de mână pe mami, iar când amândoi am fost acolo să te întâmpinăm, te-ai născut ca un înger, repede și ușor, pe cale naturală și ne-ai uimit pe toți! Faceți cunoștință cu voinicul nostru de 10! N-aș fi crezut că în pântecele mele se ascundea un bebeluș așa de mare! Vă vine să credeți că are 3700 de grame și cu toate acestea sunt ca nouă? El este minunea mea de la Dumnezeu…L-am născut cu zâmbetul pe buze, la fel cum am fost și pe toată perioada travaliului, iar când mi l-au pus doctorii la piept cerul s-a deschis și îngerii au început să cânte pentru noi… Ce trăim acum este magic!", a scris Emily Burghelea, în dreptul unei fotografii emoționante, cu fiul ei.

Și cei care o urmăresc pe blondină în mediul online au trăit momentele la maximă intensitate. Până să intre în sala de nașteri, Emily i-a ținut la curent cu starea sa și le-a arătat ultimele videoclipuri cu burtica de gravidă: "Sunt pe forță! Îmi doresc mult să îl țin în brațe (n.r. bebelușul) și am aplicat toate trucurile pe care le știu! Până acum chiar au funcționat! Sunt pe drumul cel bun! Doamne ajută! Contracții naturale, fără nimic medicamentos care să le pornească, doar leacuri băbești", scria Emily Burghelea cu puțin timp înainte de a intra în sala de nașteri.

Blondina nu a fost singură în cea mai importantă zi din viața ei. Andrei, soțul ei, a fost nedezlipit de ușa maternității, pregătit să-și strângă fiul în brațe, pentru prima oară: "Ne pregătim! Înțeleg că o să înceapă travaliul în curând. Așteaptă să înceapă natural. Până atunci, la fel ca și când a născut-o pe Amedea, stau cu voi prin mesaje. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături.(...) Intru în sală! O să asist la naștere! Emily Burghelea naște în curând! Aștept să fiu chemat! Tremur de emoții!!", a fost mesajul transmis de Andrei Instagram, înainte ca soția lui să dea naștere celui de-al doilea copil.

Imaginile postate de Emily Burghelea, înainte de a deveni mămică a doua oară [Sursa foto: Instagram]