Emily Burghelea a izbucnit în lacrimi. Motivul pentru care viitoarea mămică a plâns: ”Nu știu cum am putut să fiu atât de...”

Emily Burghelea și iubitul ei au dat vestea cea mare, recent, în emisiunea Teo Show. Fosta asistentă TV urmează să devină mămică, anul acesta. Emily a ținut sarcina ascunsă timp de șapte luni, după care a luat prin surprindere întreg internetul, când a anunțat că așteaptă primul copil.

Emily și Andrei, iubitul ei, sunt foarte emoționați și extrem de fericiți de ceea ce se întâmplă în viețile lor la momentul actual. În plus, se pare că bărbatul își ia în serios rolul și vorbește în fiecare seară cu bebelușul. „Andrei este înnebunit, cred că va fi un tătic foarte responsabil. Vorbește cu bebelușul în fiecare seară, este topit! Îmi spune că este tot ce și-a putut dori vreodată”,a mai spus Emily Burghelea.

Emily Burghelea, în lacrimi

Emily Burghelea nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi, ieri seara, după ce și-a pierdut portofelul plin cu bani și carduri. Viitoarea mămică nu s-a putut abține, fiind foarte supărată că a pierdut portofelul respectiv.

Emily a povestit întreg incidentul, pe contul ei de Instagram.

”M-am mai liniștit acum, are iubitul meu o metodă magică de a mă face să nu mai plâng. Plângeam pentru că mi-am pierdut portofelul și nu știu cum am putut să fiu atât de bezmetică...”,spune Emily.

Emily Burghelea[Sursa foto: Instagram]

”Credeai c-o să te cert”,spune iubitul fostei asistente TV.

”Da, credeam c-o să mă cerți rău de fapt...am ajuns acasă amândoi în același timp, eu am căutat în casă, să văd dacă nu e pe aici. De obicei, dacă ne întâlnim în curte, vorbim, acum am zburat în casă și din păcate, nu e aici. Am blocat cardurile...”,a mai adăugat fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”.