Emily Burghelea a născut! Fosta asistentă tv a adus pe lume o fetiță

Emily Burghelea a devenit mămică pentru prima dată! Blondina a juns la spital în noaptea de miercuri, 7 aprilie, după ce și-a anunțat iubitul că i s-a rupt apa. Foarte fericită și entuziasmată de ceea ce urmează, vedeta și-a pregătit cu atenție toate documentele și geanta de spital, iar tot ce o mai separa să își țină în brațe fiica era timpul.

Emily Burghelea a adus pe lume o fetiță [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, cea mai fericită mămică! Cum a reacționat atunci când i s-a rupt apa

Emily Burghelea a declarat de nenumărate ori că venirea pe lume a fetiței ei nu o sperie, ba chiar este entuziasmată să nască pe cale naturală. În moemntul în care a aflat că i s-a rupt apa, tânăra mămică a încpeut să se machieze, foarte liniștiă de ceea ce urmează să se întâmple. Andrei, iubitul fostei asistente tv, a împărtășit cu fanii lor de pe Instagram fiecare pas pe care blondina l-a făcut după ce i s-a rupt apa.

„Sunt foarte fericită! Toată ziua m-au întrebat astăzi grămadă de persoane dacă am născut. Absolut toată ziua! Eram așa în dubii (n. red. dacă i s-a rupt apa), dar am zis totuși să mă machiez! Am contracții, dar nu sunt dureroase”, a declarat Emily Burghelea, în drum spre spital.

Iubitul lui Emily Burghelea s-a arătat foarte emoționat de venirea pe lume a fetiței lor. El a mărturisit că i-a fost foarte greu să își lase iubita singură la spital, în contextul în care nu are voie să fie alături din cauza restricțiilor. Cu toate acestea, el a avut încredere în iubita lui, pe care a numit-o o femeie puternică, chiar cu câteva ore înainte să nască.