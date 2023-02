Emily Burghelea a recunoscut cum a trecut peste zilele de spitalizare. Proaspăta mămică spune cine și ce a ajutat-o să se țină pe picioare: „Îți revii fără să îți dai seama”

In articol:

Imediat ce a născut pentru a doua oară, Emily Burghelea a trecut rapid de la extaz la agonie, căci problemele de sănătate au năpădit-o.

Zile și nopți la rând, după ce s-a confruntat cu „febra laptelui”, blondina a întâmpinat alte probleme, dureri, stări de rău și temperatură, motiv pentru care de mai multe ori a ajuns la spital.

Emily Burghelea a recunoscut cum a trecut peste zilele de spitalizare [Sursa foto: Instagram]

Familia a ajutat-o pe Emily Burghelea să depășească clipele grele

Doar că acolo, după multe investigații, medicii i-au dat doar diagnostice multiple și neadevărate. În cele din urmă, chiar și după o operație de apendicită programată și anulată apoi, Emily Burghelea a aflat, de fapt, care este cauza stării sale de rău.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a spus că, după ce și-a adus fiul pe lume, uterul i s-a mărit și pentru că apasă pe ureter îi provoca toate simptomele care au făcut-o să stea la pat și să cadă psihic.

Însă acum, după ce medicii i-au prescris multe medicamente, fiind vizibil într-o formă mult mai bună, proaspăta mămică a stat de vorbă cu admiratorii din mediul online și le-a dezvăluit ce a fost, pe lângă tratament, porția sa de bine în toată această perioadă neagră.

Conform spuselor sale, în cele mai grele clipe prin care a trecut în ultima perioadă, ajutor de nădejde i-a fost familia.

Emily Burghelea spune că soțul și copiii i-au dat putere și speranță să meargă mai departe, chiar dacă, uneori, totul părea imposibil.

Deși nu i-a fost ușor să fie mamă de doi, în timp ce abia mai putea merge, vedeta mărturisește că clipele de liniște și singurătate nu o ajutau deloc, ba dimpotrivă.

Tocmai de aceea crede că familia este cea mai importantă în orice moment și în orice situație, căci doar cei care te iubesc cu adevărat te pot salva, ea acum fiind mult mai bine, chiar dacă nu s-a însănătoșit complet.

”În momentele în care sunt copiii sau soțul sunt lângă tine, pur și simplu, te simți mai bine. Eu mi-am revenit pentru că în momentul în care venea Amedea și zicea ”hopa”, nu puteam să... Adică, îi ziceam: „Mami, mă simt un pic rău, imediat o să mă simt mult mai bine”, dar nu aveam cum să nu mă ridic. Și mă ridicam și intram în jocul ei, îi făceam poftele, dar eu mergeam într-o parte. Și chestia asta te ajută, îți revii fără să îți dai seama. Dar când plecau puțin, când rămâneam singură, eu intram în panică, mi se făcea mult mai rău și fizic și psihic și parcă toate se adunau. Era ceva rău, dar mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas singură mai mult de cinci minute. Bine că acum mă simt mai bine, sunt sub tratament. Iau un pumn de pastile dimineața și seara. Mi-am mai revenit, sunt mai ok, încă nu vindecată sută la sută, dar mai ok, pot să merg dreaptă”, a spus Emily Burghelea, pe pagina sa de Instagram.