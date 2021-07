Emily Burghelea, apariție de senzație în costum de baie, după ce a născut. Fosta asistentă tv a atras toate privirile

Emily Burghelea a devenit recent mămică, dar acest lucru nu o împiedică să se laude cu o siluetă de invidiat. [Sursa foto: Captură Instagram] 15:53, iul 1, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Frumoasa blondă a decis că are nevoie de o vacanță și de o pauză de la agitația urbană, așa că a plecat într-o călătorie, alături de soțul ei și de fetița lor.

Citeste si: Emily Burghelea, primul zbor cu fetița. Prin ce peripeții au trecut?

Vedeta a încins spiritele pe plajă, într-un costum care îi venea perfect

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, se bucură din plin de postura de părinți și radiază de fericire de când micuța lor a venit pe lume. Cei doi nu se dezlipesc de fetiță și merg cu ea peste tot, chiar și în vacanțe, fiind topiți după aceasta. Recent, fosta asistentă tv și-a anunțat urmăritorii că pleacă în Grecia, motiv pentru care a trebuit să îi țină pe aceștia la curent despre cum își petrece timpul acolo.

Imaginile impresionante au atras imediat atenția fanilor, care au fost de-a dreptul șocați de cât de bine arată vedeta, de parcă nici nu ar fi născut. Costumul portocaliu, din două piese, îi accentua perfect formele blondinei, care a avut o apariție de se[Sursa foto: Captură Instagram]

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Astfel, Emily a postat câteva fotografii în costum de baie, semn că se simte foarte bine în pielea ei, după ce a revenit la greutatea de dinaintea sarcinii.

Imaginile impresionante au atras imediat atenția fanilor, care au fost de-a dreptul șocați de cât de bine arată vedeta, de parcă nici nu ar fi născut. Costumul portocaliu, din două piese, îi accentua perfect formele blondinei, care a avut o apariție de senzație.

Emily Burghelea, alături de fetița ei.[Sursa foto: Captură Instagram]

Emily Burghelea nu s-a fotografiat doar singură, aceasta a postat și o mulțime de poze cu fetița ei, iar reacțiile nu au întârziat să apară: "Seamănă leit cu Andrei", a scris o urmăritoare.

Emily a trecut prin momente grele la naștere

, a adăugat o alta.

Fosta asistentă de televiziune a ținut ascunsă sarcina mult timp, până să facă publică vestea că va avea un copil. Aceasta a ales să nască pe cale naturală, însă a trecut prin momente intense, deoarece travaliul a durat 4 ore: "Patru ore a durat travaliul, însă am reușit să duc la bun sfârșit misiunea. La 22:40 am născut pe cale naturală o fetiță perfect sănătoasă de 3200 g, de care m-am îndrăgostit instantaneu. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. A fost extrem de intens, dar nu m-am dat bătută. Am ținut-o în brațe imediat după expulzie și m-am pierdut în ochii ei mari și frumoși! Ceva mai frumos de atât nu există pe pământ. Ne uitam una la alta cu atâta pasiune! A fost atât de puternică! A rezistat travaliului greu, s-a luptat și a câștigat! Este minunată!", a scris vedeta atunci, imediat după ce și-a adus copilul pe lume.

Citeste si: Emily Burghelea, filmată în timp ce alăpta în public! Proaspăta mamică a reacționat imediat: „Să nu postezi!” VIDEO

Emily Burghelea a fost întotdeauna discretă în ceea ce privește viața ei personală, motiv pentru care nici cu actualul soț nu s-a afișat foarte des, până când nu a anunțat faptul că Andrei a cerut-o în căsătorie. După aceasta, a urmat vestea că vor deveni părinți, iar cei doi și-au unit și destinele, înainte ca cea mică să se nască.