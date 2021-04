Emily Burghelea, cea mai fericită mămică! Blondina este pe cale să nască! Primele declarații: „Sunt foarte...”

In articol:

Emily Burghelea se află în aceste momente la o clinică privată din Capitală, după ce miercuri seara i s-a rupt apa. Fosta asistentă tv este pe cale să devină pentru prima dată mămică în orice moment. Blondina și iubitul ei așteaptă o fetiță. În momentul în care i s-a rupt apa, Emily Burghelea și-a anunțat fericită iubitul și au încpeut să se pregătească pentru plecarea l-a spital.

Iubitul vedetei a filmat-o încontinuu după ce a aflat că urmează să nască, cu scopul de a nu pierde nicio clipă dintr-un moment așa important.

„Sunt foarte fericită! Toată ziua m-au întrebat astăzi grămadă de persoane dacă am născut. Absolut toată ziua! Eram așa în dubii (n. red. dacă i s-a rupt apa), dar am zis totuși să mă machiez! Am contracții, dar nu sunt dureroase”, a declarat Emily Burghelea, în drum spre spital.

Emily Burghelea a ajuns noaptea trecută la spital[Sursa foto: Instagram]

În timp ce se îndrepta sre spital, cât și după ce a ajuns, Emily Burghelea a fost toată numai un zâmbet. Chiar dacă va trece prin această experiență singură, fără tatăl copilului ei, fosta asistentă tv s-a arătat foarte curajoasă și entuziasmată să nască pe cale naturală. Andrei, iubitul lui Emily Burghelea, a transmis că este foarte emoționat, iar ultima dată când a vorbit cu doctorița iubitei sale, el a aflat că viitoarea mămică este în continuare la fel de fericită.

„Nu o să pot dormi noaptea asta! Am vorbit cu doamna doctor și totul e bine. Emily e fericită și râde în continuare”, a fost mesjaul pe care iubitul lui Emily l-a transmis e Instagram în urmă cu câteva ore.

Emily Burghelea, entuziasmată să își țină în brațe fiica pentru prima dată

Emily Burghelea și-a dorit foarte mult să devină o mămică tânără. Fosta asistentă tv și iubitul ei au făcut cununia civilă în secret, în urmă cu câteva săptămâni. Blondina susține că cei doi se iubesc la fel ca în prima zi, iar fetița care urmează să vină pe lume nu a făcut altceva decât să le întărească iubirea.

„You and me #forever. Such a beautiful story! (Tu și cu mine pentru totteauna! Ce poveste frumoasă) Si ce poveste... Intensa, frumoasa, cu drame, cumpene, atat de reala, atat de pura... atat de autentica! M-am indragostit de el din prima clipa in care l-am cunoscut si de la inceput am simtit ca este voia lui Dumnezeu sa ne întâlnim si sa ne iubim. Suntem atat de diferiti si totusi atat de compatibili.

Împreună formam un intreg, ne completam ca Yin si Yang, Soarele si Luna, sau chiar Tom si Jerry si asta ne place cel mai mult! Nu ne plictisim niciodată, nu exista monotonie intre noi si cred ca aceasta este cheia. Eu sunt fascinata de el si el de mine. Mereu descoperim cate ceva nou unul la celălalt. Mereu ne surprindem reciproc prin modul diferit in care vedem lucrurile si asta ne ajuta pe amândoi sa evoluam. Când doua lumi diferite se unesc, începe magia. Sunt curioasa cu cine o sa semene cea mica. Oare cine are genele mai puternice?”, a scris Emily Burghelea pe contul de Instagram, în dreptul unei poze cu soțul ei.