Emily Burghelea, declarații emoționante despre ziua nunții: „Îl țineam de mână pe iubitul meu și parcă deveneam unul și același”

Emily Burghelea și iubitul ei s-au căsătorit [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea și iubitul ei misterios au făcut pasul cel mare, în urmă cu o zi! Data de 29 noiembrie 2020 este ziua în care cei doi și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu. Fosta asistentă tv a postat mai multe fotografii pe pagina ei de Instagram, din timpul slujbei religioase. Blondina a fost atât de emoționatp încât a aizbucnit în lacrimi. Ea le-a promis fanilor că va posta în curând mai multe fotografii cu rochia ei de mireasă.

In articol:

Citeste si: Emily Burghelea s-a măritat. Fosta asistentă TV și iubitul ei misterios au făcut pasul cel mare

„Cred ca acestea sunt cele mai expresive fotografii pe care le-am facut vreodata. Slujba a fost dumnezeiasca, nu m-am putut opri din plans iar sentimentele traite nu se pot compara cu nimic. O combinatie de o profunzime nemaiintalnita. Fiecare cuvant vibra atat de puternic incat simteam ca-mi strabate tot corpul, si-mi face pielea de gaina. Aveam impresia ca totul straluceste si suntem in alta lume. Il tineam de mana pe iubitul meu si parca deveneam unul si acelasi, binecuvantati de Dumnezeu. Mirosul, cantecul, cuvintele rostite de preot, totul era mai frumos. Stiu ca va doriti sa vedeti poze cu rochia in intregime, urmeaza sa le postez si pe acelea insa pana atunci... va invit sa retraiti alaturi de mine fiecare moment emotionant din biserica. 🥺❤️”, a scris Emily Burghelea, pe pagina ei de Instagram, alături de mai multe fotografii.

Citeste si: Ce ascund Pepe şi Raluca Pastramă? Uitaţi tot ce ştiaţi despre divorţ! S-a aflat bomba - evz.ro

Citeste si: Bill Gates a anunţat data când se va termina pandemia de COVID-19. “Oamenii ar trebui să înțeleagă…” - bzi.ro

Emily Burghelea a izbucnit în lacrimi în timpul slujbei religioase[Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, cerută în căsătorie în direct!

Fosta asistentă TV a fost cerută în căsătorie în direct, în cadrul emisiunii Teo Show. Cei doi îndrăgostiți nu au mai așteptat să re ridice restricțiile impuse de coronavirus și au trecut deja la pasul cel mare.

„Si da.... am zis DA! 💍 Urmeaza vlog pe youtube cu toate detaliile. Inca sunt in stare de soc. Nu ma asteptam NICIODATA sa intre in DIRECT. A fost fantastic. A organizat totul extrem de bine. Mi-a luat cel mai frumos inel, mi-a facut cea mai frumoasa surpriza... iar eu.... Eu i-am facut instagram, cu sau fara voia lui. 🤷🏼‍♀️ Mi-a zis ca o sa ma filmeze in cele mai DUBIOASE ipostaze. Am zis ca glumeste. Nu glumea. Suntem la restaurant si in 30 de minute a pus 10 story-uri cu mine. Oare o sa regret asta mai tarziu?! 😅 Nu stiu... dar... ce stiu sigur este ca nu voi regreta ca am zis DA. Te iubesc mult, bai! ❤️💍”, a declarat Emily Burghelea după ce a fost cerută în căsătorie.