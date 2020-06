In articol:

Emily Burghelea a spus totul despre motivele care au dus la demisionare. Fosta asistentă tv a mărturisit că nu a putut ascunde faptul că Vulpița a fost agresată de Viorel Stegaru.

„Bună tuturor! Eu sunt Emiliana, iar astăzi mi-am dat demisia!”, a spus Emily, în începutul vlog-ului.

Emily Burghelea, detaliile care au dus la demisia sa din televiziune: „Nu pot să tac când cineva vine la mine și spune că sunt singura variantă de scăpare”

Emily Burghelea le-a dat dreptate fanilor ei care au sfătuit-o de mai multă vreme să își dea demisia.

„Știu că de-a lungul timpului mulți dintre voi mi-ați spus că nu e în regulă să fac parte din acest format, dar în momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni nu am mai putut să fac parte din chestia asta pentru că am realizat și eu că nu este în regulă ce se întâmplă.

Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂEI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, a mai spus Emily Burghelea.

Fosta asistentă tv a spus că nu a putut să treacă cu vederea faptul că cei din producție au trecut cu vederea suferința Vulpiței.

„Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și spune că sunt singura variantă de scăpare. Singura persoană care poate să o ajute pentru că restul se fac că plouă.

Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta pentru că nu e ca și cum a plecat Regina Elisabeta de la Palatul Buckingham, doar că nu vreau, fetelor, ca vreuna dintre voi să fie călcată în picioare”, a spus fosta asistentă tv.

„Nu vreau eu să fiu nevoită să dau mai multe detalii pentr că e nasol”, a spus Emily Burghelea în încheierea vlog-ului.