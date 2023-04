Emily Burghelea, în lacrimi pe internet, după ce o internuată a jignit-o pentru că-și alăptează copilul în public: ”E scârbos” Ce replică i-a dat vedeta celei care a pus-o la zid

In articol:

Emily Burghelea este mămică cu normă întreagă pentru doi copii de vârste apropiate. Vedeta își dedică tot timpul creșterii fetei și băiatului, pentru care a arătat că ar face orice.

Ultima etapă grea prin care a trecut a fost perioada în care s-a luptat cu febra laptelui, la scurt timp de când l-a adus pe lume pe Damian.

Emily Burghelea, în lacrimi pe internet, după ce o internuată a jignit-o pentru că-și alăptează copilul în public [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, criticată că alăptează în public

Însă asta nu a împiedicat-o să alăpteze și o face și acum cu mare plăcere, oriunde și oricând are copilul ei nevoie, fără să țină cont că se află sau în spațiul public.

Doar că, ceea ce ei i se pare normal, prin ochii celor din mediul online nu este un lucru la fel de bine văzut pentru a fi făcut într-un spațiu public.

Astfel că acum, după ce s-a pozat în timp ce-și alăpta băiatul, Emily Burghelea a fost pusă la zid de una dintre tinerele care fac parte din comunitatea sa online.

Femeia a judecat-o aspru pe fosta concurentă de la Kanal D pentru că-și alăptează copilul și spune că acest lucru nu denotă decât lipsă de educație și îi strică imaginea.

Tocmai de aceea, să nu fie surprinsă, spune internauta, dacă va începe să își piardă din admiratori sau dacă va fi judecată pentru gestul său, pe care ea îl consideră a fi scârbos când este făcut în public.

”Ce urât să dai piept în public. E dezgustător, unde ai văzut femei educate să facă așa ceva? Te credeam o fată educată, ce exemplu dai cu alăptatul în public? Ai văzut vreo mămică din lumea bună să facă așa ceva? De ce nu înțelegi că lumea te blamează pentru că îi dai sân în public? E dizgrațios să apari așa ca femeie. E absolut scârbos. Piezi mult din imagine cu chestia asta”, este mesajul unei internaute pentru Emily Burghelea.

În replică, vedeta a publicat totul în mediul online și, inițial, s-a arătat a fi fără replică, doar profund afectată.

Însă, ulterior, a revenit asupra subiectului și a ținut să-și spună punctul de vedere prin care să-și susțină acțiunea și responsabilitatea de mamă, dar și să vină cu un sfat prețios pentru cele care fac parte din comunitatea sa online și care au copii sau vor avea.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” spune că jignirile pe care le-a primit și felul în care tânăra a reacționat sunt de neconceput pentru ea, ca mamă și ca femeie.

Plus că, mai notează ea, oricine a adus pe lume un copil știe cât de mult înseamnă alăptarea atât pentru bebeluș, cât și pentru părinte.

Tocmai de aceea ea vrea să le încurajeze pe mamele de toate vârstele să nu se jeneze să își hrănească bebelușii unde și când au aceștia nevoie și să facă tot posibilul, dacă pot să alăpteze, să ducă acest proces pe un termen cât mai lung.

”Jur că mi-au dat lacrimile... Alăptarea este magic și dacă v-a dat Dumnezeu așa ceva să nu cumva să vă jenați vreodată în viața asta că alăptați. Dacă puteți să faceți asta, faceți-o fără să vă gândiți la nimic altceva. Mie mi se pare absolut incredibil că în 2023 încă mai există oameni care să gândească așa pentru că este absurd. N-am știut cum să reacționez. Prima dată mi-au dat lacrimile, apoi am început să mă enervez, apoi am rămas mută. Dar ce vreau eu să transmit că oriunde și oricând bebelușului îi este foame, mama este liberă să-l alăpteze. Iar eu îmi doresc să le dau curaj mămicilor să facă treaba asta pentru că nu e un proces ușor. Eu am avut furia laptelui, am trecut prin momente foarte grele și cu toate astea m-am luptat, nu am renunțat la alăptat, pe Amedea am alăptat-o un an și pe Damian vreau la fel, să-l alăptezc cât mai mult”, a fost replicată dată de Emily Burghelea.