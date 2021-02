Emily Burghelea, însărcinată în opt luni de zile, moment de groază în Dubai: „Am zis că acolo nasc!”

In articol:

Emily Burghelea urmează să devină mămică în aproximativ o lună de zile. În a opta lună de sarcină, fosta asistentă tv și-a luat inima în dinți și a plecat într-o vacanță în Dubai alături de soțul ei. Ea a mărturisit că a putut să călătorească doar cu acordul medicului.

În Dubai, blondina a avut parte de o vacanță pe cinste, unde s-a bucurat de vreme bună și cumpărături.

„Medicul mi-a dat voie să plec în Dubai. Fără o adeverință de la medic n-aveam voie să plec. Am făcut cumpărături pentru mine, nu pentru bebeluș. Am stat o zi întreagă la cumpărături. Sunt foarte multe outlet-uri în Dubai, unde sunt foarte multe reduceri. Mi-am luat foarte multe de sport pentru că vreau să mă apuc de sport după ce se naște bebelina. Din prima zi până în ultima zi am realizat și am realizat că am plătit mai puțin decât aș fi plătit în țară. Totalul a fost în jur de 5.000 de euro cu tot cu cazare, cu tot cu avion. Am stat în gazdă la cineva, ne-am făcut și prieteni. Am urcat în elicopter, am făcut-o și pe asta! Am mers în safari”, a povestit Emily Burghelea, în platoul Teo Show.

Emily Burghelea a fost într-o vacanță în Dubai [Sursa foto: Captura Video]

Emily Burghelea a trecut printr-un moment de groază în safari

Emily Burghelea a dezvăluit că a avut parte de șocul vieții în timp ce se afla în safari. În timp ce iubitul ei se afla într-o altă mașină, fosta asistentă tv a rămas alături de un bebeluș de șase luni și altul de patru ani.

Blondinei nu i-a venit să creadă când bebelușul i-a căzut deodată în brațe.

„În safari nu este periculos, iar eu am stat în mașină cu un bebeluș de șase luni, un copilaș de patru ani. Îl admiram eu la geam (n. red. bebelușul de șase luni) și cum vorbeam eu așa cu ea se vedea în picaj bebelușul. Mi-a stat inima în loc. Lângă bebeluș era cineva care îl supraveghea și se uita în altă parte. L-am prins cu capul în jos. Am zis că acolo nasc. M-am speriat atât de tare, dar am rueșit să îl prind și e bine că am reflexe”, a adăugat Emily Burghelea.