Emily Burghelea, ipostaza inedită în care a alăptat în public: „Asta e noua metodă”

Emily Burghelea și fetița ei [Sursa foto: Instagram] 11:57, aug 9, 2021 Autor: Clara Ionescu

Emily Burghelea și iubitul ei, Andrei, se pregătesc intens pentru nuntă și botez. În această toamnă, ei au hotărât să facă cele două evenimente într-unul singur. Ei sunt tot mai ocupați cu pregătirile, pe care au decis să le facă în mare parte singuri.

Iubitul blondinei a postat tot mai rar pe pagina lui de Instagram, pe care a făcut-o special pentru a posta videoclipuri și imagini cu soția lui.

Andrei își apreciază foarte mult comunitatea de pe Instagram, unde le răspunde de multe ori fanilor. El a filmat-o pe Emily Burghelea în timp ce o alăpta pe cea mică, într-un mod inedit. În loc să o ia pe cea mică în brațe și să îi dea piept, blondina ales să se aplece ea deasupra căruciorului. Gestul l-a amuzat foarte tare pe iubitul lui Emily, care a filmat momentul și l-a postat pe rețelele de socializare.

„Am lipsit o lungă perioadă de pe Instagram pentru că organizăm nunta și botezul. Nu vă imaginați ce este în spatele unui asemenea eveniment, iar noi ne ocupăm relativ simplu. Vreau să vă arăt cum alăptează Emily în continuare, pentru că nu v-am mai arătat-o de mult. Este noua metodă de alăptare”, a declarat Andrei, la Instastory.

Emily Burghelea, filmată în timp ce alăpta în public [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, criticată de fani pentru fotografiile în care își alăptează fetița

Emily Burghelea este foarte vocală în ceea ce privște alăptatul în public.

Ea susține toate femeile să nu se ferească de acest proces natural. Chiar dacă a fost criticată de mai mulți internauți, blondina a transmis un mesaj legat de acest subiect, în care a arătat că nu se lasă afectată de critici.

„Alaptarea este un proces natural care trebuie normalizat! Mult prea multe femei considera ca este un gest rusinos si sunt jenate sa faca asta in public. Sa facem un exercitiu de imaginatie…. Bebelusul plange de foame. Mama este in public. Ii este rusine sa alapteze. Cauta un loc ferit. Nu gaseste. Bebelusul plange si mai tare. Pana cand mama gaseste un loc in care sa nu o vada nimeni poate trece o vreme, timp in care bebelusul trece printr-o perioada de disconfort. De ce este nevoie sa se intample toate astea? Alaptarea este ceva normal, este in regula sa iti hranesti bebelusul in public! De curand s-a dat chiar si o lege care permite acest lucru! Aleg sa postez pentru ca vreau sa incurajez mamicile si viitoarele mamici sa alapteze daca pot!”, a scris vedeta, pe pagina ei de Instagram.

