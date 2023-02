Emily Burghelea nu a mai rezistat! Le-a spus fanilor ce se întâmplă între soțul ei, Andrei, și fiica lor, Amedea. Multora nu le-a venit să creadă

In articol:

Emily Burghelea este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, blondina a reușit să intre în sufletele fanilor ei, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu. De asemenea, vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai

puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Emily a vorbit despre legătura specială pe care soțul ei, Andrei, o are cu fiica lor, Amedea. Tânăra mămică susține că în prezența sa, micuța este diferită față de cum este atunci când Andrei e în preajmă. Mai mult, Amedea și tatăl ei au chiar activități pe care le fac doar împreună.

„Știți că se zice că fetele au așa o legătură mai aparte cu tații și băieții au o legătură mai aparte cu mamele și sinceră să fiu chiar observ chestia asta la Amedea pentru că cu mine se comportă într-un fel și cu Andrei se comportă în alt fel. Cu Andrei este mult mai curajoasă, mult mai voinică, cu mine se alintă, cu Andrei n-are nicio treabă, de aia Andrei se duce și o ia de la grădiniță, de asta are câteva activități pe care le face doar el cu ea și acum skiul, am decis că o să-l facă prima dată el cu ea. M-au lăsat acasă practic și au zis <<Mami, te-am pupat, ne întoarcem după ce ne punem pe skiuri>> și eu am rămas cu bebe, dar o să mă duc și eu puțin mai încolo să văd cam în ce stadiu sunt, cum se descurcă.”, le-a transmis Emily Burghelea fanilor din mediul online.

Emily Burghelea, soțul ei, Andrei, și fiica lor, Amedea [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea și Andrei au probleme cu fiica lor, Amedea

Emily Burghelea este foarte activă pe rețelele de socializare, iar de curând, blondina le-a cerut sfaturi fanilor privind problema prin care trece cu fiica sa și a lui Andrei, Amedea. Vedeta spune că micuța își roade unghiile, ajungând astfel să-și provoace chiar răni.

„Băi, nu știu cum să vă zic, chiar nu știu ce să mai facem cu Ame.(...) Își mănâncă unghiile și le smulge.(...) Efectiv le mănâncă din carne. Le trage cu totul, nu înțeleg!”, a spus Emily Burghelea, pe pagina personală de Instagram.