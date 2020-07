In articol:

Emily Burghelea nu a mai vorbit cu Vulpița de la scandal? În urmă cu o lună și jumătate, lumea televiziunii a fost zguduită de modul în care asistenta TV Emily Burghelea și-a dat demisia de la ”Acces direct”, chiar în timpul emisiunii, nemulțumită de felul în care Veronica de la Blăgești era tratată în show și mai ales dincolo de el.

Emily Burghelea nu a mai vorbit cu Vulpița de la scandal? ”Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei”

”Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂREI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, a spus, atunci, Emily Burghelea, care acum consideră că gestul ei a fost unul uman. ”A fost datoria mea de om!”, a comentat tânăra pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca!”

Emily Burghelea le-a spus fanilor săi tot ce a simțit! ”Am realizat și eu că nu este în regulă ce se întâmplă”

Emily Burghelea nu a mai vorbit cu Vulpița de la scandal? Fosta asistentă tv a spus, la vremea respectivă, că nu a putut să treacă cu vederea situația și le-a dat dreptate fanilor ei care au sfătuituiseră de mai multă vreme să își dea demisia. „Știu că de-a lungul timpului mulți dintre voi mi-ați spus că nu e în regulă să fac parte din acest format, dar în momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni nu am mai putut să fac parte din chestia asta pentru că am realizat și eu că nu este în regulă ce se întâmplă”, a explicat Emily Burghelea.

Emily Burghelea nu a mai vorbit cu Vulpița de la scandal? ”Are un telelefon într-adevăr, dar nu este neapărat telefonul la care are acces numai ea”

Emily Burghelea nu a mai vorbit cu Vulpița de la scandal? Pe de altă parte, de atunci, surprinzător sau poate nu, Emily nu a mai putut lua legătura cu Veronica. În premieră pentru WOWbiz.ro, ea avea să spună, în urmă cu două zile, și motivul. ”Nu aș avea cum să vorbesc cu ea, pentru că nimeni nu prea poate să vorbească cu ea, nu este ca și când ai putea să vorbești cu ea sau așa ceva...Are un telelefon într-adevăr, dar nu este neapărat telefonul la care are acces numai ea, pe conturile de socializare nu este neapărat ea, este foarte greu să iei legătura...Nu îmi face neapărat plăcere să vorbesc despre subiectul acesta, fiindcă sunt într-o situație extrem de critică! Nu mai am voie să vorbesc, pentru că sunt dată în judecată și mi se cer foarte mulți bani...pentru că am făcut dezvăluirile astea din spatele scenei. Dar mie în continuare nu îmi este frică și dau detalii, fiindcă știu că am dreptate și știu că într-o țară reală, dreptatea iese la iveală. Tocmai de asta, deschid subiectul, și îți spună că, în momentul în care m-am dus să îmi iau hainele de acolo, ea s-a uitat la mine și mai avea puțin și începea să plângă”, a dezvăluit Emily la WOWbiz.ro

Emily Burghelea nu a mai vorbit cu Vulpița de la scandal? ”Este clar că este un om chinuit”

Emily Burghelea nu a mai vorbit cu Vulpița de la scandal? ”Din păcate, nu am putut să vorbesc prea mult cu ea! După ce am plecat, a venit cineva să mă întrebe, să mă roage să mă întorc să vorbesc cu ea, însă nu am reușit. Este clar că este un om chinuit, este clar că înțelege anumite situații, dar nu poate să facă nimic. Tocmai de asta acționează și nu acționează, și tocmai de asta, nu a pus piciorul în prag și nu a spus adevărul, pentru că este mult prea ușor de manipulat și mult prea ușor de jucat pe degete. Din păcate, trăim într-o lume în care oamenii sunt jucați pe degete pentru bani! Ăsta este adevărul și adevărul acesta a fost prea dur pentru mine”, a conchis Emily la WOWbiz.ro