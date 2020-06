Emily Burghelea nu se lasă și continuă seria dezvăluirilor! Adevărul

In articol:

Emily Burghelea nu se lasă și continuă seria dezvăluirilor! Fosta asistentă tv și-a propus să scoată tot adevărul la iveală cu orice preț. Internauții sunt de partea ei, iar asta îi dă o putere și mai mare să lupte.

Citeste si: Emily Burghelea, noi dovezi că totul a fost o REGIE: „Când a început nenea să spună că Viorel o dădea cu capul de masă pe Veronica nu știai ce să mai...”

Emily Burghelea nu se lasă și continuă seria dezvăluirilor! „Am ceva ce ei nu au! Am adevărul de partea mea!”

Emily Burghelea a fost făcută cu ou și oțet după plecarea ei din emisiune, motiv pentru care Emily a ieșit public cu dovezi. În urma celor prezentate ieri și astăzi în emisiune, fosta asistentă tv a scris un mesaj de mulțumire pentru fani, în care le-a readus aminte tuturor că ea spune adevărul.

Citeste si: Emily Burghelea și-a petrecut o noapte nebună cu Maluma și a rămas cu Vulpița și Viorel! Starul columbian a ratat avionul din cauza asistentei TV

„Asa cum v-am spus si ieri, am filmat un clip in care am aratat dovezile ce demonstreaza ca spun adevarul. Era normal ca cei de acolo sa incerce sa musamalizeze bataia si sa o faca pe Veronica sa taca cu orice pret. Au spus ca din cauza gratarului de sambata m-ar fi dat afara.. dar stai putin! Daca era asa, de ce am mai intrat in emisiune luni? Upppps! V-am prins cu matan-n sac! Poate ca nu am reusit sa cuprind toate detaliile in vlog, poate nu este editat perfect, eu nu am o redactie intreaga in spate care sa gandeasca fiecare miscare... dar eu am ceva ce ei nu au.

Citeste si: Martor-cheie în scandalul în care este implicată Emily Burghelea. Vloggerița care deține dovada că Vulpița a fost agresată de Viorel

Am ADEVARUL de partea mea. Oamenii care au avut ochi sa vada au vazut, si au inteles. Nu va lasati pacaliti orice ar incerca sa spuna. Va multumesc ca sunteti langa mine. Am mare nevoie de voi. Doar impreuna putem schimba ceva! Femeile trebuie sa fie incurajate sa spuna daca sunt agresate nu sa fie constranse sa taca. Este pacatul lor daca aleg sa faca asta”, a scris Emily Burghelea pe Instagram.