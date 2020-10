Emily Burghelea, la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Constanța [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea încearcă să facă dreptate pescărușului mort de luni bune de zile. Celebra asistentă tv a încercat să salveze un pescăruș găsit pe plajă, care a murit subit după ce l-a dus la o clinică veterinară din Constanța. În urma unei autopsii, blondina a aflat că animalul a fost intoxicat cu o substanță interzisă în lume din anul 2004.

Fosta asistentă a Mirelei Vaida s-a prezentat, luni, la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Constanța, unde a depus autopsia pescărușului.

„Povestea pescărușului continuă. Am venit până în Constanța special ca să punem autopsia pescărușului la Poliție, la Direcția sanitar veterinară și cu siguranță va ajunge și la noi pentru că pescărșul este infectat cu DDT, o substanță foarte periculoasă. O substanță interzisă din 2004 la nivel mondial, o substanță care omoară animale și chiar și oameni! Cei de la poliție au considerat de cuviință să trimită plângerea mai departe spre Direcția Sanitar Veterinară să facă o anchetă penală, având în vedere toate neregulile pe care le-am scos la suprafață. Nu știu dacă ei sunt în stare să se ocupe de frauda fiscală de la cabinetul veterinar”, a declarat Emily Burghelea, la secțiunea de InstaStory.

Vedeta susține că sunt mult mai mulți vinovați la mijloc, în special cei de la clinica veterinară din Constanța. Acolo, în timp ce se afla în viață, pescărușului i s-a făcut o infecție pentru pisici și s-a produs o evaziune fiscală.

„Cred că sunt mai mulți vinovați. Este un întreg sistem care ar eo grămadă de lucruri de pus la punct. Cred că cei de la cabinetul veterinar unde am dus pescărușul trebuie să fie trași la răspundere, deși am înțeles că sunt foarte cunoscuți și au cunoștințe peste tot. Acel cabinet veterinar i-a făcut pescărușului o infecție de pisici, care a fost fix o frecție la piciorul de lemn. Unde mai pui că ne-au luat la mișto!”, a adăugta fosta asistentă tv.

Emily Burghelea, mesaj dur pe rețelele de socializare: „Sunt REVOLTATĂ!”

Emily Burghelea s-a prezentat la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Constanța și nu plănuiește să se oprească aici. Fosta asistentă tv speră că va face o schimbare și se vor lua măsuri împotriva substanței care ar putea fi nocivă pentru oricine, atât oameni, cât și animale.

„Sunt REVOLTATA!😡 DDT-ul este o substanta interzisa din 2004 la nivel MONDIAL. DDT-ul este folosit pe post de isecticid de catre niste netrebnici. DDT-ul omoara toate animalele care intra in contact cu el si omoara chiar si OAMENI. DDT-ul provoaca CANCER! DDT-ul afecteaza alimentele care sunt tratate cu acesta. DDT-ul este FOARTE PERICULOS. DDT-ul ESTE FOLOSIT LA NOI IN TARA. Am incercat sa salvez un pescarus. L-am dus la o Clinica Veterinara Privata insa a fost tratat cu superficialitate. Acesta a murit chiar la mine in casa dupa ce am facut tot ce am putut pentru el. L-am transportat la Bucuresti si i-am facut necropsia pe banii mei doar ca sa demonstrez ca Spitalul Veterinar la care l-am dus nu a facut nimic sa-l ajute. Am demonstrat asta! Pescarusului i s-a facut o injectie de pisici care nu i-a facut nici rau dar nici bine.

A fost facuta doar ca acea Clinica sa aiba pe ce sa ne ia banii. Acest Spital Veterinar a facut FRAUDA FISCALA. Au batut in casa mult mai putini bani decat ne-au luat de pe card. Lasand asta la o parte, am aflat ca acest pescarus a fost intoxicat cu DDT. Stiti ce inseamna asta? In Dobrogea se foloseste DDT in agricultura. Adica? Adica daca Politia si Directia Sanitar Veterinara si cei de la Mediu (institutii la care am depus plangeri din prima clipa, si catre care am venit acum cu actele de la necropsie) nu fac o ancheta, sanatatea noastra, a TUTUROR este pusa in pericol. Poate sa manance mancare contaminata copilul tau, mama ta, fratele tau sau chiar tu. Statul TREBUIE SA ISI FACA TREABA IN ACEST CAZ. Ce se intampla este mai grav decat credem!”, a scris Emily Burghelea pe pagina sa de Instagram.