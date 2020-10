Emily Burghelea s-a certat cu logodnicul ei. Vedeta apare pe rețelele de socializare cu machiajul întins și cu ochii umflați de plâns : ”Eram dezbrăcată, a insistat să posteze clipul”

Emily Burghelea [Sursa foto: Facebook]

Emily Burghelea și Andrei, logodnicul, au avut un conflict destul de aprins. Fosta asistentă TV a povestit pe rețelele de socializare că Andrei a filmat-o în timp ce era dezbrăcată și a păcălit-o că îl va posta pe internet.“Nu vreau sub nicio formă să cedez și să-i spun: «Șterge, Doamne iartă-mă Instagramul ăla», pentru că nu vreau, pentru că am orgoliu, pentru că eu i l-am făcut și eu i l-am băgat pe gât”, a mărturisit într-un mesaj video fosta concurentă de la “Bravo ai stil!”, conform cancan.ro.

Emily Burghelea, în lacrimi după discuția avută cu logodnicul ei, Andrei.

“Bună, prieteni! Vreau să vă spun că am plâns până acum, dar, mi-am revenit pentru că mi-am pus «Sex and the City» și cumva mă simt mai bine. Ideea e că a început să mă deranjeze foarte tare modul în care iubitul meu gestionează toată situația asta cu Instagramul. Adică, eu nu am crezut nicio secundă că el se va ține de cuvânt și mă va filma în toate ipostazele posibile și imposibile. Și tocmai ne-am certat, pentru că a intrat peste mine în cameră, cum ați văzut că intră în permanență, doar că eu eram dezbrăcată și într-o poziție în care nu eram neapărat comfortabilă să mă arăt pe Internet. El, evident, a insistat să posteze clipul, a zis că la el pe Instagram, totul este natural și pe el nu-l interesează detaliile astea, că eram decentă și asta e tot ce contează. Am început să plâng, evident. Mi-a spus că l-a postat, am început să plâng și mai tare. Până la urmă, nu l-a postat”, a dezvăluit fosta asistentă TV într-o înregistrare urcată pe Instagram Stories.

Emily vrea să se răzbune pe iubitul ei

Emily Burghelea a declarat că vrea să se răzbune pe logodnicul ei și le-a cerut urmăritorilor să îi furnizeze niște idei.

“Ideea e că îmi doresc să-l pun și eu pe el în situații neplăcute, cum mă pune el pe mine. Nu vede clipurile astea, i-am dat hide (n.r.: a activat opțiunea de a le ascunde) – el habar n-are că se poate și treaba asta. Am nevoie de sugestii… nu știu ce să-i fac; să-i pun o găleată de apă în cap, să arunc cu făină pe el, nu știu. Dar, m-am enervat atât de tare în seara asta, încât sunt în stare să îi fac orice”, a conchis Emily.

