Emily Burghelea se confruntă din nou cu probleme de sănătate. Vedeta nu poate sta liniștită nici în vacanță: „Este incredibil”

Emily Burghelea este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite influencerițe de la noi din țară. Vedeta se bucură de o familie minunată, pe care a construit-o alături de soțul ei, Andrei.

Emily Burghelea se confruntă cu noi probleme! Ce s-a întâmplat de data asta

Emily Burghelea și partenerul său de viață au doi copii împreună, o fetiță și un băiețel. După nașterea celui de-al doilea copil, fosta concurentă „Bravo, ai stil!” s-a confruntat cu probleme de sănătate grave, primind un diagnostic după mult timp de chin și durere. În cele din urmă totul s-a rezolvat, însă acum, plecată în vacanță cu familia, ghinioanele pare că o urmăresc pe influenceriță.

Emily Burghelea a trecut prin cea mai grea perioadă a vieții sale. Deși s-a confruntat cu febra laptelui și a trăit chinuri îngrozitoare din cauza durerilor, blondina a fost tot mai puternică și a ieșit învingătoare. A avut parte de toată susținerea și ajutorul soțului ei, astfel au trecut peste probleme și s-au putut bucura de băiețelul nou-născut.

Vedera este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți.

Postează zi de zi și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa.

Recent, influencerița a povestit în mediul online că se confruntă cu o afecțiune destul de deranjantă. Deși iubește foarte mult frigul și îi place să își petreacă vacanțele la schi, din nefericire, are alergie la frig, iar asta o împiedică să se bucure în totalitate de vacanță.

"Este incredibil. Doar ce am ieșit afară. Cred că am stat afară 5 minute și uite, deja a început să se activeze alergia pe care o am la frig. Vă vine să credeți? Am alergie la frig și este groaznic pentru că mie îmi place la nebunie la munte, schiez de când aveam 3 ani și deși sunt de la Constanța și ar fi trebuit înainte să știu să schiez, să știu să înot. Nu. Ai mei m-au adus la munte și m-au pus sa schiez de la 3 ani și îmi place foarte tare, dar nu prea mă înțeleg deloc cu frigul. Mai are cineva chestia asta?", a povestit Emily Burghelea, pe rețelele de socializare.

Fiica cea mare a lui Emily Burghelea are un obicei nesănătos

Emily Burghelea nu ezită să ceară ajutorul fanilor din online când întâmpină câte o problemă la care nu are rezolvare. În urmă cu foarte puțin timp, blondina le explica internauților că fiica ei a dezvoltat un obicei total nesănătos, mai exact își roade unghiile până în momentul în care își face răni.

„ Băi, nu știu cum să vă zic, chiar nu știu ce să mai facem cu Ame.(...) Își mănâncă unghiile și le smulge.(...) Efectiv le mănâncă din carne. Le trage cu totul, nu înțeleg!”, a spus Emily Burghelea, pe pagina personală de Instagram.

Emily Burghelea și familia sa [Sursa foto: Instagram]