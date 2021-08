Emily Burghelea se pregătește de nuntă! Blondina a dat o petrecere de pomină: "Prefer să nu combin alăptatul cu băutura"

In articol:

Emily Burghelea este în culmea fericirii! Blondina radiază de fericire de când este mămică și de când a format o familie cu Andrei, bărbatul visurilor ei. În prezent, blondina se pregătește de nunta religioasă, eveniment grandios ce va avea loc în viitorul apropiat.

Dar până atunci, Emily Burghelea și-a amintit cum petrecea înainte să aibă responsabilitățile unei femei la casa ei și a încins spiritele la petrecerea burlăcițelor pe care a orgaizat-o.

Împreună cu cele mai dragi prietene ale ei, fosta asistentă tv a petrecut o noapte de neuitat în cinstea încheierii perioadei de burlăcie. Cu multă șampanie și dansuri sexy, prietenele lui Emily Burghelea i-au făcut viitoarei mirese noaptea de neuitat.

Soțul lui Emily Burghelea a avut interzis la petrecere

Petrecerea burlăcițelor [Sursa foto: Instagram]

La un moment dat, chiar viitorul soț al blondinei a venit la ușă pentru a vedea dacă totul este în ordine cu viitoarea lui mireasă, însă Emily Burghelea nu l-a primit la petrecerea incendiară a burlăcițelor.

După o noapte de distracție, Emily Burghelea a făcut un scurt video pe Instagram în care le-a spus internauților că a baut multă șampanie și că nu își va alapta fetița în următoarele ore.

" Doamne, ce nebunie a fost aseară! Incredibil, wow ce petrecere! Acum am venit să iau niște lăptic înghețat. O să îl decongelez și o să o hrănesc pe cea mică. Așa am hrănit-o toată ziua pentru că aseară am băut niște șampanie și prefer să nu combin alăptatul cu băutura, deci astăzi vreau să o hrănesc doar din rezervele de stat." a spus Emily Burghelea pe contul ei de Instagram.