Emily Burghelea și Andrei, în culmea fericirii! Noi dezvăluiri despre viața de părinți: „Este un dar de la Dumnezeu”

In articol:

Emily Burghelea a devenit mămică vineri, 9 aprilie, când a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Fosta asistentă tv a ajuns acasă sâmbătă, unde a avut parte de o surpriză de zile mare din partea soțului ei, Andrei. Cei doi au intervenit live la emisiunea Teo Show, acolo unde au făcut noi declarații despre viața de părinți.

Chiar dacă a devenit mamă la vârsta de 22 de ani, blondina a mărturisit că această experiență a maturizat-o foarte mult.

„Eu însămi sunt un copil. Am doar 22 de ani, dar să știi că m-am maturizat foarte tare. Sunt foarte norocoasă că tati este un tati în adevăratul sens al cuvântului, pe lângă faptul că este un soț minunat, se descurcă și în rolul de tată”, a dezvăluit Emily Burghelea, la Teo Show.

Andrei, soțul lui Emily Burghelea, radiază de fericire de la venirea pe lume a fetiței lor. Cei doi au dezvăluit că au un copil foarte cuminte și frumos, care le face viețile mai frumoase.

„Acest copil este un dar de la Dumnezeu. Este un copil atât de frumos și atât de liniștit. A luat cele mai frumoase trăsături atât de la Emily, cât și de la mine. E un copil atât de cuminte, nu plânge. Nu mă așteptam să fiu atât de fericit să schimb scutece. Am două fete foarte frumoase de care trebuie să am grijă. D-abia așteptăm să o vedeți pe cea mică. Să o botezăm mai întâi”, a declarat Andrei, iubitul lui Emily Burghelea.

Citeste si: Reacţia oficială a lui Cătălin Moroșanu legat de cazul lui Sergiu, tăticul călăreț! Cătălin i-a căutat loc de muncă, iar Sergiu și-a închis telefonul – EXCLUSIV- bzi.ro

Emily Burghelea și Andrei d-abia așteaptă să o boteze pe cea mică și să posteze mai multe fotografii cu fiica lor. Întrebați cum o strigă pe fetița lor, blondina a mărturisit că își alintă fiica „baby”, iar Andrei îi spune „bebelina”.

Emily Burghelea și soțul ei sunt în culmea fericirii [Sursa foto: Captură KANAL D]

Emily Burghelea, primele declarații după ce a devenit mămică pentru prima dată

Emily Burghelea a trecut prin 24 de ore de travaliu până la venirea pe lume a fetiței sale.

Fosta asistentă tv a devenit mămică pentru prima dată și a mărturisit că a fost cea mai frumoasă experiență din viața sa.

Citeste si: Emily Burghelea și fiica ei au ajuns acasă! Iubitul vedetei face primele declarații din postura de tătic: "Noi ne-am speriat..."

„24h a durat travaliul insa am reusit sa duc la bun sfarsit misiunea. 🙏🏼 La 22.40 am nascut pe cale naturala o fetita perfect sanatoasa de 3200g de care m-am indragostit instantaneu. 💖 A fost cea mai frumoasa experienta din viata mea. 🥺🥰👼🏼 A fost extrem de intens, dar nu m-am dat batuta. Am tinut-o in brate imediat dupa expulzie si m-am pierdut in ochii ei mari si frumosi! 💖Ceva mai frumos de atat nu exista pe pamant. 🦋 Ne uitam una la alta cu atata pasiune! A fost atat de puternica! 🙌🏻 A rezistat travaliului greu, s-a luptat si a castigat! 💞 Este minunata! Sa stiti ca doamna dr. a spus ca seamana cu @iubitul_lui_emily 🤷🏼‍♀️ #newborn #angel #purelove #happiness #thanksgod”, a scris Emily pe rețelele de socializare.