Emily Burghelea, transformată total de când este mamă. Cum a surprins-o iubitul ei: ”Nu aș fi crezut că lucrurile pot lua o întorsătură așa frumoasă”

In articol:

Emily Burghelea, cândva o fată singură și mereu pusă pe distracție, astăzi este mama unei fetițe care-i seamănă leit și este și iubita perfectă. Tocmai de aceea, pentru toate calitățile pe care le are, iubitul ei a surprins-o recent în cel mai plăcut mod posibil.

Pentru că de când au devenit părinți nu au mai beneficiat absolut deloc de un moment în doi, totul rezumându-se la fiica lor, acum, partenerul blondinei

a pus la cale un plan care a dat-o pe spate pe vedetă.

Citeste si: Emily Burghelea a făcut anunțul, la 8 luni de când a devenit mamă: "Băiețel ne-am dori, ca să fie pereche"

Emily Burghelea, o iubită și o mamă împlinită

Pentru că în prima zi din luna mai, românii obișnuiesc să sărbătorească, Emily a crezut că anul acesta se dezice de acest obicei. Astfel, după o zi normală, în care ambii s-au împărțit între job și familie, partenerul, la ceas de seară, a dus-o direct la aeroport.

Astfel, o noapte și două zile, Emily și Andrei au petrecut în Spania, departe de agitația și treburile din București, într-un cadru romantic.

Citeste si: Noi detalii despre femeia din Timișoara care s-a aruncat de pe bloc cu cei doi copii. Absolventa de psihologie urma să se recăsătorească- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Totul a decurs perfect, iar după scurta escapadă, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, făcând o retrospectivă, se declară mai îndrăgostită ca niciodată de bărbatul ei, emoțiile fiind mai puternice decât la prima întâlnire. Andrei este văzut de frumoasa blondă ca fiind bărbatul ideal, partenerul perfect și un tată de nota zece.

”Nu aș fi crezut că lucrurile pot lua o întorsătură așa frumoasă de 1 mai! Nu am plecat la mare, nu am făcut grătar, nu am mers la pădure, Andrei a lucrat toată ziua însă seara, când a ajuns acasă și noi dormeam… Mi-a făcut bagajul, a chemat-o pe mami soacră să stea cu Amedea, m-a legat la ochi și m-a dus la aeroport. O seară și două zile în Spania, doar noi doi, în Marbella, unul dintre cele mai romantice orașe în care am fost până acum. Este pentru prima dată dupa un an și puțin când plecam doar noi doi într-o minivacanță. Am și uitat cum e... Mi se pare incredibil că încă am fluturi în stomac când mă uit în ochii lui... Mă face să mă simt mereu ca o adolescentă ce-și întâlnește crash-ul... Pur și simplu te iubesc mult și îți mulțumesc că exiști! Ești bărbatul perfect și sunt extrem de fericită că ești tatăl copilului meu”, a scris Emily Burghelea pe pagina personală de Instagram, în dreptul imaginilor din vacanță.

Însă, cum ce e frumos repede trece, pentru că atribuțiile din țară și dorul de fiica lor nu i-au putut ține mai mult pe meleaguri străine, cei doi au revenit în București. Însă, debordâând de fericire și foarte relaxați.

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram ]

Citeste si: Emily Burghelea, din ce în ce mai greu ca mamă? Prin ce a trecut vedeta? “Rezist până la perfuzie”

Odată ajunsă acasă, acolo unde a găsit curățenie, mâncare și copilul îngrijit, totul datorită soacrei, Emily Burghelea a avut un moment în care, imediat ce și-a privit fiica, a conștientizat cât de mult s-a schimbat odată cu rolul de mamă pe care-l îndeplinește.

Vedeta spune că până să o aibă pe Amedea nu se vedea mamă și nici nu avea instincte materne care să o ducă cu gândul spre această direcție, însă viața i-a arătat ce înseamnă iubirea adevărată și grija necondiționată.

”Mi-a fost super dor de ea, nu am stat niciodată așa de mult despărțite. Mă jucam cu toți bebelușii care-mi ieșeau în cale. Înainte să o am nu aveam instinct materne, nici n-am înhrijorat vreun bebeluș până la ea, nu am stat în prejma vreunui bebeluș, dar Dumnezeu m-a învățat să le fac pe toate cumva instinctiv. De câdn am născut-o sunt îndrăgostită de orice bebeluș pe care-l văd pe stradă”, a spus vedeta în online, imediat ce și-a strâns fiica în brațe.