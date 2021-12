Emma Răducanu este personalitatea anului în sportul din Marea Britanie! Tenismena cu origini românești, care a cucerit US Open la 18 ani, le-a „luat fața” lui Tyson Fury și Raheem Sterling!

In articol:

Emma Răducanu a fost desemnată cea mai bună sportivă din 2021, dar nu a putut să își ridice premiul în persoană pentru că se află de câteva zile în carantină.

Emma Răducanu: „Anul acesta fost un an absolut nebun!”

Chiar dacă are doar 19 ani, Emma Răducanu este deja una dintre cele mai populare vedete din Marea Britanie.

Emma Răducanu joacă tenis cu Kate Middleton [Sursa foto: Facebook: Emma Răducanu]

A avut un an fulminant în tenis, pe parcursul căruia s-a ridicat în top 20 cele mai bune jucătoare din lume și a stabilit un nou record pentru cel mai rapid Grand Slam câștigat în carieră, la al doilea mare turneu jucat în circuitul feminin. Din păcate, Emma Răducanu se poate bucura de premiu doar din camera de hotel. Aceasta a fost testată pozitiv cu COVID-19, săptămâna trecută, înaintea turneului demonstrativ din Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite).

Tenismena, care a moștenit numele românesc din partea tatălui ei, s-a ridicat peste nume grele ale sportului din Albion. I-a depășit la voturi pe Tom Daley și Adam Peatty, doi dintre olimpicii care au adus medalii de aur acasă de la Jocurile Olimpice din Tokyo, pe Raheem Sterling, finalist cu

naționala de fotbal a Angliei la EURO 2020, și pe Tyson Fury, boxerul cu un record impecabil, care l-a învins pe americanul Deontay Wilder în finalul uneia dintre cele mai tari trilogii de lupte din istoria sporturilor de contact.

„Sunt foarte fericită cu acest premiu. Mă uit la gala peronalităților din sport de când eram mică și este o onoare să fiu printre câștigători!”, a spus Emma Răducanu emoționată în videoconferința pentru decernarea premiului.

„Mulțumesc tuturor fanilor și votanților! Anul acesta a fost un an absolut nebun!”

„Energia pe care am simțit-o anul acesta, jucând la Wimbledon în fața publicului de acasă...a fost ceva ce n-am mai simțit până acum!”, a declarat Răducanu, bucurosă să joace prima dată pe tabloul principal al unui turneu Grand Slam vara trecută, la All England Club, în Londra.

Azi la absolvirea liceului, mâine pe covorul roșu, la Met Gala

Emma Răducanu la Met Gala (New York, SUA) [Sursa foto: Facebook: Emma Răducanu]

După ce a bifat prima prezență în tenisul mare la Wimbledon și a făcut istorie la US Open, cerul este limita pentru Emma Răducanu. Dacă la începutul aventurii de la Flushing Meadows Răducanu avea „doar” 400.000 de urmăritori pe Instagram, acum se laudă cu 2.1 milioane de urmăritori pe rețeaua socială, ceea ce i-a adus contracte cu brand-uri de renume, cum ar fi Tiffany, Dior și Evian. Mai mult, a fost pe lista VIP-urilor la Met Gala, din New York, Săptămâna Modei din Londra și la premiera celui mai nou film din seria James Bond, „No Time to Die”.

