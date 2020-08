Emy Alupei si iancu Sterp, pe cand erau intimi

”Este mai nebunatică, exact așa ca mine, ne-am înțeles perfect din prima. Poate și vârsta apropiată, poate și felul de a fi, ne-a apropiat, uneori, prea periculos pentru unii, mai... bârfitori! Dar asta este viața, nu prea poți să închizi gura lumii, o lași mai bine să vorbească”, a comentat, zâmbind, Iancu Sterp despre Emy Alupei acum ceva vreme.

Mai mult chiar, de fiecare dată când venea la București, iancu Sterp mergea acasă la Emy Alupei, se distrau împreună și toată lumea era convinsă că între ei se dezvolta o relație seriosă. Doar că, brunsc, între cei doi concurenți de la Survivor România lucrurile s-au răcit brusc, iar acum, invitată în studioul WOWbiz.ro, Emy Alupei a spus ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Iancu Sterp.

”Nu mai îmi aminti de acest băiat. Pentru mine, nu mai există, nu mai cunosc, nu o să mai existe la cum s-a comportat cu mine. Tu, ca femeie, dacă tu simți că un băiat nu este ok pentru tine și că e un escroc sentimental și vrea să profite de tine, dacă simți asta... Nu te înșeli. Dacă mai dai o șansă, două, trei, ești prost. Am dat șanse, de 11 ori, și m-am ars. Nu m-am ars în sensul acela, dar...”, explică Emy Alupei. Ba chiar mai mult, consideră Faimoasa de la Survivor, el este vinovat pentru tot ce s-a întâmplat. ”Ce șanse i-am dat? L-am căutat strict profesional să facem clipul de la Karma. Eu respectasem foarte mult relația lui cu Denisa, niciodată nu m-aș băga în relația cuiva, chiar dacă îmi place persoana respectivă... Dar în momentul în care tu tot vii spre mine, și tot vii, și eu spun că nu e ok și tu tot vii, îți dau o șansă. Ruptura e din cauza comportamentului lui... Mie nu îmi plac băieții neasumați... Și mă făcea și pe mine, care sunt un om asumat, iar el nu a vrut să își asume ce s-a întâmplat”, a mai explicat Emy Alupei.

Emy Alupei e cantareata

Emy Alupei: ”Nu sunt proastă”

E adevărat, când vine vorba despre relația cu Iancu Sterp, tot ea încearcă să explice că nu a fost una în care să se fi cunoscut la modul biblic. ”Băieții, ce mi-au făcut mie? M-au făcut de bani, de timp, de nervi... Dar această gogoșică – arată spre zona inghinală, n. red. – este intactă... Dar nu sunt proastă...”, a mai spus Emy Alupei de la Survivor. Iar una dintre chestiunile care au deranjat-o la maximum la Iancu Sterp a fost felul în care simte ea că s-ar fi profitat de ea.

”A fost ceva, acolo... nu a fost ceva extrem de serios, a fost o încercare. Care a venit din partea lui și eu am zis da. Eu l-am simpatizat pe el... Doar că nu voiam să mă bag pentru că știam că are relație și nu era ok. (...) Acolo (la Survivor, n. red.) mi s-a părut sincer, a reușit să mă păcălească de câteva ori, chiar a reușit... Dar nu o să mai reușească niciodată în viața asta... Chiar sunt foarte dezamăgită, lumea îmi spunea să mă potolesc cu băiatul ăsta că nu e ok, că o să mă facă să sufăr. Și eu nu am ascultat de nimeni. (...) Îi plăcea cașcavalul lui Iancu, i-a plăcut cașcavalul...” , a explicat Emy Alupei precizând că întotdeauna când ieșeau în oraș ea era cea care plătea totul, inclusiv consumația lui Iancu Sterp.

Iancu Sterp, in finala Survivor

Iar concluzia, una dură, a fost verbalizată tot de Emy Alupei. ”Mie îmi place un băiat asumat, nu... din-ăștia... ”, a spus ea, râzând, în studioul WOWbiz.ro.

Emy Alupei și Iancu Sterp au colaborat

Iancu Sterp și Emy Alupei au fost văzuți tot timpul împreună după ce s-a încheiat „Survivor România". Ba chiar au colaborat pentru un proiect muzical al cântăreței, la piesa Karma. Acum însă, cei doi nu traversează cea mai bună perioadă a relației lor. Iancu Sterp a vorbit despre situația delicată dintre ei, dar nu a dezvăluit motivul pentru care s-a certat cu Emy Alupei.