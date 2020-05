In articol:

După eliminarea lui Ghiță de la Survivor România și votul surprinzător dat de Emy Alupei în defavoarei echipei sale, la îndemnul lui Iancu Sterp, faimoasa a realizat cu adevărat ce jocuri a făcut războinicul.

"Ce nu știți voi e că eu am fost șantajată emoțional de Iancu, cel mai sincer băiat. El a venit la mine cu Emanuel. Prima strategie a fost așa: trebuie să îl votezi pe Cezar...cum să îmi trădez echipa în halul asta? Și voi ceilalți să votați cu Iancu.

Au vrut să fiu o panaramă în consiliu, dar eu nu am putut să fiu așa ceva. Așa că, am mers pe a doua strategie, să dau un vot în aer, că să aibă Iancu mai multe șanse. Și a ieșit Ghiță. Mi-au zis să fac așa daca vreau să îmi salvez pielea", a spus Emy la testimoniale, apoi a completat. "M-am simțit folosita ca un șervețel umed sau uscat. E groaznic să te simți așa, oamenii nu ar trebui folosiți, nu suntem obiecte, suntem suflete, dar asta e....", a conchis faimoasa, care a realizat că bărbatul nu se simte nimic pentru ea.

Citeste si: Dezvăluirea făcută de Sonny Flame: "Elena, un nume care are o însemnătate aparte pentru mine." Care este explicația?

Citeste si: Drama teribilă a lui Mihai Onicaş, fotbalistul de la Survivor România! Colegul lui de cameră a murit după ce s-a înecat în propria vomă: "Doamne, nu-mi vine să cred. Mi s-au tăiat picioarele”

Citeste si: Cristina Șișcanu aruncă bomba! Cine crede fosta faimoasă că va câștiga Survivor România! Surpriza este uriașă

Ce a simțit Emy avea să fie confirmat de Simina de la Puterea dragostei, cea care l-a cunoscut foarte bine pe Iancu Sterp în primul sezon al emisiunii amoroase, în plus, are o legătură și cu artista de muzică trap. ”Ea este naivă, a crezut în tot ce i-a spus Iancu. Nu este de condamnat, căci, o cunosc, mergem în același loc să ne aranjăm părul și știu că este o fată bună, care nu a trecut la etapa de a fi femeie, iar comunicarea cu Iancu a făcut-o să se apropie de el sufletește, mai ales că și el este un băiat extraordinar. Însă, el, în comparație cu Emy, cunoaște jocul, felul acesta de emisiuni, și a făcut în așa fel încât să o ”manipuleze” pe cântăreață puțin. A păcălit-o pentru că a văzut că are teren favorabil! Așa era el și la Puterea dragostei, ba în casă se întâlnea cu Roxana, iar afară se pupa cu Bianca. Joculețe de ale lui! Repet, este un băiat foarte bun și sper să câștige Survivor, chiar am să îl votez, dar în relația cu Emy a atras-o de partea lui voit”, a spus amuzată Simina la emisiunea Ștafeta mixtă, difuzată pe WOWbiz.ro.

”Este o fată foarte tare, ca lumea și nebunatică în același timp”

Emy Alupei a fost jucată pe degete de Iancu la Survivor România, dar totuși el avea să vorbească foarte frumos despre tânăra artistă. ”Emy este o fată foarte tare, foarte ca lumea și nebunatică în același timp. Am ce povesti cu ea, e de viață, râdem, glumim, este și apropiată de vârsta mea, ne înțelegem destul de bine, chiar dacă ea este la faimoși, eu de la războinici. Avem o relație de prietenie strânsă și cred că o să fim prieteni și când plecăm de aici”, a declarat războinicul la testimoniale, apoi a mai ținut să precizeze un lucru. ”Eu sper să nu se interpreteze ceva, dacă glumim să nu se înțeleagă altceva”.