Epidemiologul Octavian Jurma, scenariu sumbru! Când va intra Bucureștiul în scenariul roșu?!

Epidemiologul Octavian Jurma lansează un avertisment pentru cei ce locuiesc în Capitală! Cercetătorul spune că Bucureștiul urmează să intre în scenariul roșu chiar de săptămâna aceasta, ținând cont că numărul cazurilor noi de coronavirus cresc de la o zi la alta. Specialistul explică faptul că există probabilitatea să ajungem la un vârf de, în medie, 1500 de cazuri pe zi, acest lucru însemnând undeva pe la 40000 de internări în spitale în cea de-a doua jumătate a lunii octombrie.

” Bucureștiul va intra, săptămâna aceasta, în scenariul roșu. Timișoara a intrat deja, deci mai toate marile centre universitare vor intra în scenariul roșu. În cinci săptămâni, numerele au crescut de zece ori. În următoarele două săptămâni va începe suspendarea școlilor.

E posibil să ajungem la un vârf de, în medie, 1.500 de cazuri pe zi, asta înseamnă undeva la 40.000 de internări în spitale, undeva în a doua parte a lunii octombrie. Noi culegem acum ce am semănat în vară și am semănat relaxarea, am renunțat la orice măsură de protecție și de prevenție. Ce este foarte important, măsurile de prevenție aveau rolul de a menține acea stare verde”, a declarat Octavian Jurma la Antena 3.

