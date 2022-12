Episodul dramatic care i-a schimbat radical viața Ilincăi Vandici: "M-a făcut omul care sunt astăzi!". Prezentatoarea TV și-a deschis sufletul pentru WOWbiz | EXCLUSIV

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai de succes prezentatoare TV de la noi din țară. Aceasta este admirată și apreciată pentru frumusețea și inteligența pe care le posedă.

Ilinca Vandici, totul despre depresia pe care a suferit-o

Ilinca este împlinită atât pe plan profesional, cât și pe cel personal, bucurându-se atât de proiecte senzaționale, dar și de o familie minunată. Prezentatoarea Bravo, ai stil! Este invidiată pentru silueta ei perfectă, parcă trasă printr-un inel.

Ilinca Vandici și-a deschis sufletul în fața jurnaliștilor WOWbiz și a povestit despre depresia care i-a schimbat viața. În urmă cu câțiva ani, frumoasa prezentatoare TV a trecut printr-o perioadă dificilă, dar care, ulterior, s-a dovedit a fi benefică pentru dezvoltarea ei ca om. Vedeta ne-a spus toată povestea.

"La 18 ani am plecat de acasă și m-am mutat singură în București, a fost o dovadă de curaj, de nebunie, de inconștiență, dar a fost drumul meu, calea mea pe care trebuia să vin și mă bucur că am făcut această alegere. Ulterior, lucrurile care m-au ajutat cel mai mult să mă dezvolt în ultimii ani de zile vin dintr-o depresie pe care am suferit-o, pe care am trăit-o, pe care am simțit-o și care, uite, deși pare la prima vedere ceva rău, s-a transformat în ceva extrem de benefic pentru mine, pentru că am reușit să mă descopăr și mai mult, am reușit să echilibrez foarte mult toate aspectele vieții mele, iar asta cred eu că m-a făcut și mă face în continuare omul care sunt astăzi." , a declarat Ilinca Vandici, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ilinca Vandici, sfaturi despre eleganță pentru femei

Ilinca Vandici este cu siguranță unde dintre cele mai stilate femei din România. Diva ne-a vorbit despre sfaturile pe care le are pentru femei când vine vorba de eleganță și rafinament și spune că una dintre cele mai importante calități este atitudinea.

"Mă feresc să spun că fac greșeli! Nu cred în greșeli pentru că nu mai cred în reguli impuse de modă, atâta timp cât se poartă orice, oricum și oricând, important este să îți vină bine, să te simți bine, să te reprezinte hainele respective, să le porți tu pe ele și nu ele pe tine.(...) Mai ales că odată cu proiectul Bravo, ai stil!, lumea a învățat foarte multe pentru că sunt anumite detalii extrem de simple de care dacă ții cont, nu are cum să nu iasă o ținută impecabilă. Apropo de eleganță, să știi că din punctul meu de vedere, eleganța unui om, a unei femei se vede mai mult în personalitatea ei, în modalitatea în care vorbește, în felul în care se poartă, în ceea ce transmite celor din jur și în ceea ce lasă în urma ei și da, vine și ținuta cumva să întregească acest tablou, dar eleganța nu ține doar de hainele pe care le porți", a mărturisit Ilinca Vandici, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ilinca Vandici știe să și economisească

Diva ne-a mărturisit că cel mai mult își dorește să economisească timp, traficul din București fiind un adevărat dușman pentru ea, așa cum se întâmplă cu noi toți. Totuși, vedeta Kanal D a reușit să găsească o soluție și își face timp să rezolve anumite probleme atunci când stă în coloană sau la semafor.

"Cumva în situațiile din viața de zi cu zi! De exemplu, vrea Zian să cumpărăm în fiecare zi o mașina, acum nu mai cumpărăm zilnic. Da, am avut și o astfel de perioadă, dar cu ce se întâmplă în lumea acum, am zis să fim mai cumpătați un pic și cumpărăm de două ori pe săptămână câte o mașinuță, nu mai cumpărăm șapte zile din șapte. Machiajul și părul pot să mi le fac și singură dacă nu e ceva extraordinar de complicat și mă descurc. Timp... mi-ar plăcea să îmi cumpăr un elicopter ca să economisesc timp pentru că traficul din București mă omoară. Dar, de exemplu, în trafic când stau la semafor pot să rezolv repede ceva pe telefon, pot să fac o postare sau un story, de multe ori mănânc la volan când stau la semafor, așa că încerc să economisesc cât mai mult timp când sunt în trafic. Vorbeam cu cineva astăzi, dacă am putea să ne luăm o oră pentru un drum de 10 minute, cred că am fi liniștiți pentru că am știi că avem o oră la dispoziție și atunci nu ar mai fi stres", a povestit Ilinca Vandici, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

